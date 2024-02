Samsung Galaxy S24 : certains propriétaires rencontrent des problèmes majeurs avec Android Auto

Ayant tout juste établi qu'un souci d'affichage sur le Samsung Galaxy S24 n'est finalement pas un bug, nous avons un autre problème S24 à signaler : certains utilisateurs rencontrent des difficultés pour connecter leurs nouveaux téléphones à leurs voitures via Android Auto.

Cela nous vient de SamMobile, et même si nous ne trouvons pas tant de plaintes que ça sur le web, une page sur le site officiel anglais de Samsung reconnaît que "certains utilisateurs" éprouvent des difficultés à faire fonctionner leurs téléphones Galaxy S24 via Android Auto.

Selon Samsung, les voitures fabriquées par Seat, Skoda et Volkswagen sont celles concernées. Il semble que le problème réside principalement dans le logiciel de ces véhicules, donc les utilisateurs affectés devront attendre une mise à jour du fabricant de voitures concerné.

La page de support indique que ces fabricants "ont confirmé qu'ils travaillaient sur des mises à jour logicielles" pour résoudre le problème de connexion – donc si vous êtes confrontés à cela, cela pourrait valoir la peine de contacter Seat, Skoda, ou Volkswagen vous-mêmes pour voir ce qui se passe.

Corrections potentielles de ce problème sur Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Nous n'obtenons pas trop d'informations sur les causes de ces problèmes, mais les adresses IP et les points d'accès sont mentionnés en ce qui concerne les véhicules Volkswagen. Cela concerne essentiellement les protocoles que le téléphone et la voiture utilisent pour communiquer entre eux, car les appareils pourraient communiquer via un réseau Wi-Fi local.

Samsung a également quelques suggestions de correctifs que vous pouvez essayer en attendant le déploiement d'une mise à jour logicielle : mettre à jour le logiciel sur votre téléphone et sur votre voiture pourrait fonctionner, et vous devez bien sûr avoir Android Auto activé.

Si vous utilisez une connexion filaire, passer à un autre câble USB pourrait aider, dit Samsung – spécifiquement un "câble de haute qualité capable de supporter les transferts de données". Vous devez également vous assurer d'utiliser la dernière version d'Android Auto sur votre téléphone.

Android Auto est une partie assez essentielle de l'expérience Android pour les conducteurs, car cela permet d'accéder à tout, de la navigation étape par étape à la lecture de musique, espérons donc que ce problème particulier sera résolu aussi rapidement que possible.