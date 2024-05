L'iPhone SE 4 pourrait voir son prix augmenter en échange de meilleures fonctionnalités

Les rumeurs autour de l'iPhone SE 4 vont bon train depuis un certain temps, mais jusqu'à présent, nous n'avions pas entendu parler de son prix potentiel. Heureusement, le dernier tuyau concernant l'iPhone SE 4 nous donne enfin un aperçu du prix de ce téléphone prétendument économique, mais les chiffres ne sont pas très prometteurs.

Selon l'informateur fiable @Revegnus1, dont le compte X a été supprimé peu de temps après avoir partagé cette fuite, l'iPhone SE 4 coûtera soit le même prix que l'iPhone SE (2022) aux États-Unis (ce qui signifie qu'il commencera à 429 $), soit une augmentation d'environ 10 %. Dans ce dernier cas, Apple ne facturera apparemment pas plus de 499 dollars (environs 460 €).

Ce n'est pas une mauvaise nouvelle - et si le prix du téléphone reste le même, cela constitue une bonne chose, d'autant plus qu'il s'agit de remplacer un modèle qui a maintenant plus de deux ans d'âge.

Malheureusement, il semble qu'Apple pourrait opter pour des prix régionaux plus élevés ; @Revegnus1 note que le prix de l'iPhone SE 4 augmentera d'environ 15 % en Europe et dans d'autres pays, que le prix augmente ou non aux États-Unis. Cela se traduirait par un prix de départ d'environ 600 € pour le modèle actuel.

Une augmentation d'Apple acceptable

Les augmentations de prix ne sont jamais souhaitables, mais à vrai dire, ces chiffres ne semblent pas trop déraisonnables - mis à part le fait qu'Apple adopte apparemment une approche de tarification centrée sur l'Amérique.

Une augmentation de 10 à 15 % n'est pas une augmentation massive, et étant donné que nous serons probablement au moins trois ans après la sortie de l'iPhone SE (2022) lorsque nous verrons l'iPhone SE 4, il n'est pas vraiment surprenant que le prix augmente, compte tenu de l'inflation.

De plus, les rumeurs suggèrent que l'iPhone SE 4 pourrait être une mise à jour majeure du modèle actuel, avec un nouveau design qui se débarrasse du bouton d'accueil et des bordures massives en faveur d'une encoche et de Face ID.

Nous avons également entendu dire que l'iPhone SE 4 pourrait être doté d'un bouton Action, d'un écran plus grand et potentiellement d'un écran OLED au lieu d'un écran LCD. Il est également certain qu'il sera puissant si l'on se réfère à son passé, même si l'on ne sait pas exactement quel chipset il utilisera.

L'iPhone SE 4 pourrait donc être un téléphone très performant, et les prix annoncés le placeraient dans la lignée du Google Pixel 8a, ce qui semble tout à fait raisonnable.

Quoi qu'il en soit, il se peut que nous ne découvrions pas le prix ou les spécifications confirmés de l'iPhone SE 4 avant un bon moment, la plupart des fuites suggérant que nous ne verrons pas le téléphone avant 2025 au plus tôt.

