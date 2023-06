Xbox : Microsoft condamné à une amende de 20 millions de dollars pour avoir collecté des informations concernant des mineurs

La protection de la vie privée des utilisateurs est une priorité pour de nombreuses agences gouvernementales. Meta a ainsi écopé d'une lourde amende pour ne pas avoir protégé efficacement les données personnelles de ses utilisateurs. Plus grave, Twitter a été poursuivi en justice dans le cadre d'un enlèvement d'enfant ayant eu lieu via le réseau social d'Elon Musk. Mais c'est cette fois au tour de Microsoft de rendre des comptes.

La Federal Trade Commission précise ainsi : "Microsoft est impliqué dans des accusations de collecte illégale d'informations personnelles d'enfants qui se sont inscrits à son système de jeu Xbox sans le consentement de leurs parents". La FTC indique que le problème portait sur la création de comptes sur Xbox. Jusqu'à fin 2021, ce processus permettait à un enfant d'entrer un certain nombre d'informations personnelles avant de demander l'assistance et l'autorisation d'un parent.

Microsoft rejoint Epic Games, condamné l’année dernière pour les mêmes raisons

Cependant, avant même l'approbation des parents, Microsoft conservait immédiatement les données personnelles indiquées par les mineurs, et ce, pendant plusieurs années. Le problème principal réside dans le fait que l'entreprise se permette d'agir ainsi avant même que le compte ne soit créé. Mais cette initiative constitue une violation du Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA).

Microsoft a tenu à se justifier publiquement, déclarant : "Malheureusement, nous n'avons pas répondu aux attentes des clients et nous nous engageons à nous conformer à l'ordonnance pour continuer à améliorer nos mesures de sécurité. Nous pensons que nous pouvons et devons faire plus, et nous resterons fidèles à notre engagement en faveur de la sécurité, de la protection de la vie privée et de la sécurité de notre communauté."

Cette décision fait d'ailleurs suite à une autre, plus importante, datant de décembre dernier. Epic Games, le développeur de Fortnite, a été condamné à une amende de 550 millions de dollars. L'éditeur était alors accusé d'avoir utilisé "des paramètres par défaut invasifs pour la vie privée et des interfaces trompeuses qui ont piégé les utilisateurs de Fortnite, y compris les adolescents et les enfants".