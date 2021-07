Vous pourriez bientôt payer vos achats sur Amazon en bitcoin

Amazon se prépare à accepter les paiements en bitcoin d'ici la fin de l'année, mais le géant du commerce électronique travaille également au développement de son propre jeton numérique, selon une source bien informée.

Comme l'a d'abord rapporté City AM, le média a découvert au cours du week-end l'une des offres d'emploi de l'entreprise, qui recherchait un "responsable des crypto-monnaies et de la blockchain".

Alors qu'AWS propose déjà un certain nombre de programmes et de services liés à la blockchain, c'est la première fois qu'Amazon elle-même exprime un intérêt pour l'adoption des crypto-monnaies.

Selon l'offre d'emploi, l'entreprise recherche une personne capable de "tirer parti de l'expertise du domaine en matière de blockchain, de registres distribués, de monnaies numériques, des banques centrales et de crypto-monnaies". Cependant, Amazon souhaite également "développer les fonctionnalités, piloter la vision globale et la stratégie produit, et obtenir l'adhésion des dirigeants et des investissements pour les nouvelles fonctionnalités".

Effectuer des paiements en crypto-monnaies

Bien que l'offre d'emploi découverte par City AM ne mentionne pas qu'Amazon acceptera les crypto-monnaies, le média s'est entretenu avec un informateur qui a fourni des informations supplémentaires sur les plans du géant du commerce électronique concernant les crypto-monnaies :

"Il ne s'agit pas simplement de mettre en place des solutions de paiement en crypto-monnaies à un moment donné dans le futur - il s'agit d'une partie intégrante, bien discutée, du futur mécanisme de fonctionnement d'Amazon. L'Ethereum, le Cardano et le Bitcoin Cash seront les prochains sur la liste avant qu'ils ne mettent en ligne environ huit des crypto-monnaies les plus populaires. Cela ne prendra pas longtemps car les plans sont déjà là, et ils y travaillent depuis 2019."

Bien que Jeff Bezos ne soit plus le PDG d'Amazon, il semble que le projet de l'entreprise d'accepter le bitcoin et d'autres crypto-monnaies vienne directement de lui et fasse partie intégrante de son avenir.

Une fois qu'Amazon aura ajouté le support pour un certain nombre de crypto-monnaies, elle pourrait également créer son propre jeton natif selon la source. Cependant, que l'entreprise décide ou non d'aller de l'avant avec ces plans dépendra du succès de son déploiement du support de paiement Bitcoin.

Nous devrons attendre une annonce officielle d'Amazon pour en être sûrs, mais il est possible que vous puissiez bientôt payer vos biens et services sur sa place de marché en ligne en utilisant Bitcoin.

Via ITPro