The Boys saison 2 : quand seront diffusés les prochains épisodes sur Amazon Prime Video ?

La saison 2 de The Boys démarre en trombe sur Amazon Prime Video. Vous venez de vous enchainer les premiers épisodes et vous vous demandez déjà quand la suite sera disponible ? Sachez que l’épisode 5 de cette nouvelle saison doit être diffusé ce vendredi matin, relativement tôt, sur la plateforme de streaming vidéo d’Amazon. Car contrairement à la saison précédente, et à presque toutes les séries originales en streaming, les nouveaux épisodes de The Boys sont programmés hebdomadairement cette année. Vous aurez le droit à une heure de show anti-conventionnel par semaine, oubliez le binge-watching.

Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose pour autant. Sur Disney Plus par exemple, The Mandalorian répond à la même fréquence de diffusion. Ce qui permet à sa communauté de fans de mieux assimiler chaque chapitre, de l’analyser et de développer des théories auprès des groupes spécialisés, d’échanger des memes et autres créations dérivées. Le tout, en livrant nettement moins de spoilers !

À l'ère du streaming, les saisons sérielles ont tendance à se « consommer » en quelques jours et finissent par être oubliées tout aussi rapidement. Le rythme hebdomadaire lutte contre le fast-watching. D’ailleurs, pour calmer l’impatience de ses spectateurs, Amazone propose une émission bonus, Prime Rewind : Au cœur de The Boys, qui couvre chaque épisode en détail et revient sur les moments forts.

Alors, à quand le prochain épisode de la saison 2 de The Boys ? Lisez la suite pour en savoir plus.

Quand l’épisode Nothing Like It In The World (s02e05) de The Boys sera-t-il disponible sur Amazon Prime Video ?

L’épisode 5 de la saison 2 sera diffusé à partir du vendredi 18 septembre. Nous ne sommes pas sûrs de l'heure exacte mais, en règle générale, Amazon Prime Video ajoute ses nouvelles productions chaque semaine à 9h du matin (heure française).

Découvrez le calendrier complet de The Boys, saison 2

Comme pour la saison 1, attendez-vous à regarder huit épisodes cette année. Voici les dates de programmation des épisodes restants :

The Boys saison 2, épisode 5 : 18 septembre 2020

18 septembre 2020 The Boys saison 2, épisode 6 : 25 septembre 2020

: 25 septembre 2020 The Boys saison 2, épisode 7 : 2 octobre 2020

2 octobre 2020 The Boys saison 2, épisode 8 : 9 octobre 2020

Pourquoi la saison 2 de The Boys est-elle diffusée chaque semaine cette fois-ci ?

Selon une interview du créateur de la série, Eric Kripke, publiée dans le magazine Collider, la production a pris cette décision pour éviter la « ruée vers le pot de miel » et inciter le public à revenir régulièrement sur Prime Video. C'est pourquoi aussi, la plupart des épisodes de cette saison se termineront sur un cliffhanger.

« Les gens s'épuisent sur une série en une semaine ou deux », explique Eric Kripke. « Il y a une émulation intense, puis elle s'estompe... Or, il y a tellement de grands moments dans la saison 2, nous voulons lui donner le temps de s’installer pour que les gens puissent réfléchir et discuter sur chaque scène, avant de passer au phénomène suivant. Un fan doit anticiper les nouveaux épisodes, les attendre, je pense que c’est sain ».

De votre côté, vous devrez attendre seulement quelques heures avant de découvrir l’épisode 5.