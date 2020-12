Spotify Wrapped 2020 : quels morceaux musicaux ont rythmé une année que vous préférerez oublier ?

Spotify Wrapped est de retour en cette fin d’année 2020 et vous invite à revivre les douze derniers mois en musique - à travers des stories (comme celles d’Instagram) optimisées pour l'application mobile. Il y a aussi de nouveaux quizz qui vous permettront d’évaluer vos connaissances musicales mais aussi celles liées à l’écosystème podcasts.

Comme par le passé, vous pourrez découvrir combien de minutes vous avez passé à écouter de la musique et des podcasts en 2020 et quels sont vos véritables morceaux, genres et artistes favoris. Spotify soulignera même les périodes du calendrier pendant lesquelles vous avez enchainé et exploré le plus de titres et de playlists.

Qui plus est, grâce au format story, il est possible de partager vos résultats sous forme d’infographies aux couleurs vives, via la plateforme sociale de votre choix.

2020 trop rétro ?

Pour générer le florilège de votre année musicale 2020, vous devez ouvrir l'application Spotify pour Android ou iOS, et appuyer sur l’icône Wrapped présente sur votre page d'accueil - il n'y a aucun moyen d'y accéder en utilisant le navigateur Web ou les versions bureau de l'application.

Vous n'avez pas de compte Spotify ? Vous pouvez toujours observer les habitudes musicales du reste du monde pendant cette année confinée. Ce qui vous orientera probablement vers de nouvelles idées d’écoute, qu’il s’agisse de playlists ou de podcasts. Il vous suffit, pour ce faire, de vous rendre sur la page Spotify.com/Wrapped depuis votre navigateur web desktop ou mobile.

Selon Spotify, l'artiste le plus diffusé de 2020 est le rappeur, chanteur et compositeur portoricain Bad Bunny. Tandis que la décennie musicale la plus valorisée sur le service de streaming reste celle des 80’s. Vu la particularité de l’année 2020, il n'est pas étonnant à vrai dire que nous soyons si nombreux à nous replonger 40 ans en arrière. Une époque plus festive et colorée dominée par le clip de Thriller, les épaulettes et la Sega Genesis. Le bon vieux temps ?