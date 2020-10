Apple TV+ défie The Mandalorian et Disney Plus en révélant la bande annonce de Fondation

Longtemps attendue par les fans d’un des pères adulés de la science-fiction, Isaac Asimov, l'adaptation du Cycle de Fondation par Apple vient d’être dévoilée pour la première fois, pendant la conférence d’ouverture de la WWDC 2020. Une bande-annonce qui, depuis hier, fait réagir les réseaux sociaux.

Annoncée pour 2021 la superproduction devrait enrichir le catalogue - encore pauvre – des séries originales Apple TV+, aux côtés de The Morning Show, Amazing Stories, Servant ou encore Mythic Quest : Le Festin du Corbeau. La série suit l’odyssée futuriste de scientifiques aux confins de la Galaxie. Après avoir anticipé la chute de l’Empire et 30 000 ans de barbarie à venir, il décide de bâtir une nouvelle civilisation basée sur le savoir. Mais l’Humanité peut-elle réellement échapper à son destin ?

Si le pitch vous semble familier, c'est probablement parce que l’œuvre d'Asimov, publiée pour la première fois sous forme de recueils en 1951, a eu une énorme influence sur Star Wars et d'innombrables autres récits d'aventures spatiales.

Apple fait venir les gros bonnets

Au casting, nous retrouvons Jared Harris (Chernobyl) dans le rôle principal du « prophète » Hari Seldon et Lee Pace (Halt and Catch Fire) dans celui de Brother Day, l’Empereur de la Galaxie. La fille de l'auteur, Robyn Asimov, assume les fonctions de productrice exécutive aux côtés de la plume poids lourd d’Hollywood David S. Goyer (The Dark Knight, Blade). Il sera épaulé par un pool de scénaristes aux CV prometteurs, à l’instar de Josh Friedman (Locke & Key), Cameron Welsh (Ash vs Evil Dead), David Ellison (Star Trek Beyond, Altered Carbon), Dana Goldberg (Annihilation) et Marcy Ross (Jack Ryan).

D'après les premières images du trailer, la série semble jouer la fidélité absolue auprès de l’œuvre originale, et elle est bien partie pour durer quelques saisons. Pourra-t-elle contrer les affiches sérielles tout aussi épiques de The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor sur Disney Plus ainsi que du Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video ? Si l’on ajoute Dune sur grand écran, l’année 2021 s’avérera en tout cas intense pour les mordus de science-fiction.