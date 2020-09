Vous souhaitez sauvegarder vos photos et vidéos Facebook indéfiniment ? Rien de plus facile

Les utilisateurs de Facebook peuvent déplacer leurs médias hors de la plateforme plus facilement que jamais, grâce à un nouveau partenariat signé par le champion des réseaux sociaux. La société vient en effet de concrétiser un accord avec le service de stockage Dropbox qui permet aux membres Facebook de sauvegarder ou de partager leurs photos / vidéos via des transferts cryptés. Une option supplémentaire grâce à laquelle il est possible, par exemple, d’envoyer des contenus à tout contact qui refuse de s’inscrire sur le réseau social.

Ce transfert / partage sera de même bientôt opérationnel depuis un second service de stockage : Koofr.

Pour bénéficier de ce nouveau service et importer vos photos et vidéos Facebook directement vers Dropbox, vous devez d’abord connecter Facebook à votre compte Dropbox. Rendez-vous dans les paramètres de votre compte Facebook, puis cliquez sur « Vos informations Facebook » avant de choisir l’option « Transférer une copie de vos photos ou vidéos ».

Une fois que vous aurez confirmé cette opération et que vous aurez saisi à nouveau votre mot de passe, les fichiers seront transférés en arrière-plan. Les photos seront stockées dans un nouveau dossier Dropbox intitulé « Transfert de photos », déjà groupées par albums. Avec la possibilité de les réorganiser.

Les conditions générales d’utilisation de Facebook et Dropbox vous donnent tout contrôle sur les personnes qui pourront consulter vos photos et vidéos. Le dossier est défini comme privé par défaut. Il est possible de modifier ce niveau de confidentialité par la suite, pour partager vos médias avec qui bon vous semble. Voire de les rendre publics ou de les conserver comme privés.

« Nous sommes ravis de nous associer à Facebook pour permettre à ses utilisateurs - et aux nôtres - d'importer leurs photos et vidéos sur Dropbox en quelques clics », a déclaré Jamie Perlman, vice-président commercial de Dropbox. « Le public n'accepte plus d'être enfermé dans un service ou un produit, il veut avoir la liberté d'utiliser les outils qu'il apprécie. Nous continuerons à chercher des moyens d'intégrer de manière transparente les meilleurs interactions produits, afin que nous puissions servir de plateforme de connexion entre tous ces services et tout appareil de pointe aujourd'hui ».

Depuis 2010, Facebook offre à ses membres la possibilité d'accéder et de télécharger leurs données publiées via la fonction « Télécharger vos informations ». En 2018, la plateforme s’est associée aux côtés de géants tech tels qu'Apple, Google, Microsoft et Twitter afin de mettre en place un moyen uniforme d'accéder à ses données utilisateurs et de les transférer depuis ces services.

En décembre 2019, Facebook a posé le premier jalon de ce projet, en dévoilant aux utilisateurs irlandais, où se trouve son siège européen, la possibilité d'exporter des médias vers Google Photos.

Via TechCrunch