Samsung lance sa nouvelle montre Galaxy Watch Active 2, l'édition Under Armour

Deux semaines seulement après que Samsung ait annoncé une version inédite de sa montre connectée Galaxy Watch Active 2, cette édition, qui plaira aux amateurs de golf comme aux coureurs, est enfin sur le marché européen. Ou presque.

Développée en partenariat avec la marque d’équipementier sportif du même nom, la Galaxy Watch Active 2 Under Armour présente quelques modifications et ajustements par rapport à la smartwatch Samsung originelle. Cette mise à niveau pourrait en faire un compagnon de course bien supérieur au précédent.

Tout d'abord, le modèle Under Armour intègre des conseils et des commentaires audio pour optimiser vos séances d’entraînement. Couplé avec les chaussures de sport connectées Under Armour, il détecte et analyse votre allure pour mieux l’améliorer.

Samsung a également démarré un partenariat avec MapMyRun – une application et un site web qui suit et trace vos parcours running en ligne. Vous pouvez accéder, par son biais, à l’ensemble de vos programmes et à vos statistiques d’évolution.

Le design de cette montre connectée sportive est totalement adapté à la remise en forme. Son revêtement en aluminium léger est muni de courroies en élastomère fluoré, de sorte qu'il sera assez facile d'oublier que vous la portez pendant que vous courrez.

Il semble que la Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition n'arrive, pour le moment, qu’au Royaume-Uni. Elle est commercialisé à partir de 299 £ (environ 337 €), comptez un peu plus pour une version 44 mm.

Il est possible que sa disponibilité s’élargisse dans un avenir proche. Mais pour l'instant, vous pouvez commander cette sublime smartwatch sur le site web de Samsung.