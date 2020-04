Samsung Galaxy Tab S6 Lite : une sortie le 2 avril ?

La tablette Android Samsung Galaxy Tab S6 Lite a fait l'objet de nombreuses fuites, mais un détail qui n'a jamais été divulgué reste sa date de sortie. Le secret s’avère désormais levé : le modèle d’entrée de gamme débarquera dans les meilleures enseignes tech le 2 avril prochain.

L’information a été dévoilée par la plateforme allemande d’Amazon. Celle-ci a partagé un listing de ses nouveaux produits annoncés en stock, dont la fameuse tablette. Le document indique, en outre, que la Galaxy Tab 6 Lite sera vendue et expédiée directement par Amazon (et non par des vendeurs tiers).

En plus de la date, nous découvrons un prix de lancement : 428,44 €. Un coût légèrement plus cher que celui estimé au départ mais qui correspondrait en réalité à la version LTE de la Galaxy Tab S6 Lite. Y aura-t-il une version Wi-Fi plus standard ? Si tel est le cas, nous devrions avoir accès à une facture plus décente pour une tablette Lite.

(Image credit: Amazon / Samsung)

Quelles caractéristiques pour la Samsung Galaxy Tab S6 Lite ?

La révélation d’Amazon comprend également un visuel, qui met en avant les spécifications techniques de la nouvelle tablette Samsung. Nous ne devinons que la face avant de l'appareil, sur laquelle se dessine un appareil photo à objectif unique. Et sur le côté droit, ce qui semble être des boutons d'alimentation et de volume.

Le document mentionne également la présence du stylet S Pen ainsi que 4 Go de RAM, un écran de 10,4 pouces, et deux haut-parleurs avec un son AKG + Dolby Atmos.

Les dimensions de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite sont apparemment de 245 x 154 x 7 mm. La tablette se veut disponible en bleu, mais nous ne serions pas surpris de découvrir d'autres coloris dès officialisation de sa sortie.

Samsung devrait revenir sur celle-ci prochainement et nous en saurons davantage sur la fiche technique de ce modèle économique.

Via Mishaal Rahman