Samsung Galaxy Fold 2 : deux modèles sortiraient en 2020

Nous nous attendions à ce que le Samsung Galaxy Fold 2 soit présenté pendant la convention Unpacked de la marque sud-coréenne, le 11 février prochain. La même qui servira de tremplin à la future gamme de smartphones Galaxy S20. Finalement, il semblerait que la firme préfère introduire un autre téléphone pliable : le Galaxy Z Flip.

Le successeur du Galaxy Fold n’est pas condamné aux oubliettes pour autant. Il pourrait même rejoindre le catalogue Samsung au cours de l’année. En non pas une mais deux versions distinctes.

Cette spéculation provient du site GalaxyClub, dont la rédaction a découvert un nom de code émis récemment par Samsung dans ses communications et qui fait curieusement écho à celui antérieur du Galaxy Fold. Le nouveau smartphone Samsung est appelé « Winner2 », le Galaxy Fold se dissimulait, lui, sous l’alias de… « Winner ».

Nous ne savons pas exactement comment GalaxyClub a obtenu le nom de code mais, s’agissant d’une excellente source d’informations sur le constructeur mobile, nous aurions tendance à leur faire confiance.

Rétrospectivement, "Winner" s’avère un nom de code assez audacieux pour un smartphone dont la date de sortie a été repoussée de plusieurs mois parce qu'il n'arrêtait pas de se fissurer. Les ingénieurs de Samsung seraient-ils convaincus de tenir cette fois un smartphone pliable infaillible ? « Winner2 » sent la revanche et nous avons hâte de la goûter.

Un nouveau smartphone pliable 5G

Plus intrigant encore, GalaxyClub a relevé quelques variantes du nom de code telles que « Win2 » et « Win2 5G ». Ces dernières nous laisse laissent penser que l’appareil verra le jour sous deux versions, 4G et 5G. Le Galaxy Fold est déjà disponible en 4G et 5G, néanmoins sur beaucoup de marchés internationaux, seul le modèle 4G se trouve commercialisé. Le Fold 2 changerait enfin la donne.

Bien sûr, d’autres smartphones 5G, conçus par Samsung, devraient sortir avant la prochaine déclinaison du Fold. Certains seront probablement annoncés au cours de l’événement Unpacked. Pourtant, un Galaxy Fold amélioré constitue une bonne nouvelle pour celles et ceux qui désirent un téléphone mobile pliable sans clapet. A l’instar du Motorola Razr et, sans doute, du Galaxy Z Flip.