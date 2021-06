Le Samsung Galaxy Book Go est un ordinateur portable abordable avec un nouveau processeur similaire à l’Apple M1

Samsung vient de dévoiler le Galaxy Book Go, un ordinateur portable abordable équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon, elle-même récemment révélée.

Le Galaxy Book Go est un ordinateur portable de 14 pouces, fin et aisément transportable, fonctionnant sous Windows 10 sur ARM et piloté par le Snapdragon 7c Gen 2 (un rafraîchissement de la puce 7c originale). Il possède donc tous les atouts que l'on peut attendre habituellement sur un portable "toujours connecté" - notamment la connectivité LTE, qui vous permet de ne pas perdre votre connexion lorsque vous êtes en déplacement. Ainsi qu’une autonomie impressionnante.

(Image credit: Samsung)

L'écran de 14 pouces délivre une résolution Full HD, tandis que deux options de mémoire vive s'offrent à vous : 4 Go ou 8 Go. Ces deux versions sont complétées par 128 Go de stockage, et la connectivité Wi-Fi 5 (ou LTE, comme mentionné précédemment).

Il fait 14,9 mm d'épaisseur et pèse un peu moins de 1,4 kg, embarquant une paire de ports USB-C, un connecteur USB 2.0, et une prise casque/microphone avec des emplacements microSD et nano SIM.

(Image credit: Samsung)

Résiste à (presque) tout

Le Galaxy Book Go prend en charge le son Dolby Atmos, ce qui vous permettra de profiter de vos playlists musicales ou de vos fictions favorites durant les trajets les plus longs. D’autant qu’il est construit pour durer - c'est un portable robuste qui a passé avec brio tous les tests MIL-STD-810G face aux chocs, à l'humidité et aux températures extrêmes.

Malheureusement, Samsung ne nous livre pas le niveau d’autonomie. Mais on peut s'attendre à ce que ce modèle se révèle totalement performant sur ce plan, compte tenu de la capacité annoncée du Snapdragon 7c Gen 2 à fournir près de 20 heures de charge.

Le Samsung Galaxy Book Go peut être précommandé dès maintenant au prix de 349 $/286 €, et il sera disponible dans les rayons dès le 10 juin.