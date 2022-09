Nvidia voit double : nous pourrions accueillir prochainement non pas une mais deux RTX 4080

Nvidia aurait l'intention de lancer une paire de nouvelles cartes graphiques RTX 4080 distinctes. Celles-ci embarqueraient respectivement 12 Go et 16 Go de RAM vidéo, et elles seraient commercialisées simultanément… si l'on en croit les dernières rumeurs.

Cette information provient du leaker MEGAsizeGPU (et a été partagée par VideoCardz (opens in new tab)). Une source que nous prendrions avec un peu plus de prudence que d'habitude.

4080 16G and 4080 12G will be released and launched at the same time, just like 1060 6G and 1060 3G https://t.co/nTWYuSGZUmSeptember 6, 2022 See more

Comme le souligne cette source, c’est un chemin que Nvidia a déjà emprunté dans le passé. Rappelons-nous les GTX 1060, délivrées en deux éditions de 3 Go et de 6 Go. Ce qui diffère ici est la sortie simultanée des deux potentielles RTX 4080 à venir.



Dans un tweet antérieur, le leaker a suggéré que ces variantes de la RTX 4080 présenteront des conceptions différentes. Le modèle de 16 Go disposerait d’un PCB (circuit imprimé) à 12 couches, et celui de 12 Go un PCB à 10 couches. Ce dernier ferait office de modèle principal pour Nvidia (la fameuse Founders Edition), comme pour les variantes tierces. Tandis que le modèle de 16 Go sera uniquement destiné aux fournisseurs tiers.

Le doute subsiste

Alors, que penser de tout cela ? Eh bien, la première possibilité que l'on ne peut exclure est que cette rumeur se révèle factice ; comme nous l'avons indiqué précédemment, l’information est délivrée par une source à l’historique très léger.

Cela dit, Kopite7kimi (opens in new tab), qui est un leaker référent sur Twitter, a déjà réagi à cette fuite et laisse entendre qu’elle peut être plausible. Selon lui, la variante RTX 4080 16 Go mentionnée pourrait avoir été initialement présentée comme une version RTX 4090 avec une puce AD103 (plutôt que AD102).

Cette dernière hypothèse n'a pas de sens pour nous non plus. Ce qui nous apparaît plus probable, c'est que ces leakers prennent sans doute connaissance de différents tests menés par Nvidia et concernant des unités non destinées à la vente. En revanche, l'une de ces configurations évaluées en interne pourrait bien désigner le produit final. Et l’édition de 16 Go a toutes les chances de représenter la candidate idéale.



Si ces deux modèles sont cependant envisagés comme livrables par Nvidia, nous avons du mal à comprendre pourquoi ils seraient lancés en même temps. Oui, la Team Green a certainement sorti différentes configurations de GPU dans son histoire - il suffit de regarder le RTX 3080, commercialisé en version 10 Go puis 12 Go, mais cette dernière variante n'est apparue que plus tard.

Une autre possibilité est que la prétendue RTX 4080 de 12 Go soit en réalité une RTX 4070 améliorée (la version Ti, vraisemblablement). Encore une fois, une telle version réclamerait une date de sortie plus éloignée.

En fin de compte, il s'agit d'une énigme que seule la communication de Nvidia pourra résoudre. Toutefois, il faudra vous armer de patience car la ou les RTX 4080 ne devraient pas arriver avant longtemps. En effet, le visuel d'un modèle supposé fini de cette carte graphique a été repéré très récemment, avec une estimation de sortie. Et s’il s’avère authentique, nous pourrions le découvrir en novembre.

D’autres bruits de couloir suggèrent que Nvidia devrait reporter le lancement de tous ses GPU next-gen (à l'exception du RTX 4090), jusqu’au début de l’année 2023.Ce, afin de donner un peu de répit pour en finir définitivement avec les stocks excédentaires problématiques de la génération RTX 3000 actuelle.