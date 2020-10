La saison 5 de Rick et Morty sera diffusée plus rapidement que la saison 4 en cours

Les futures saisons de Rick et Morty devraient nous parvenir sans attente interminable, contrairement à la saison 4 qui vient de reprendre sur la chaîne Adult Swim. C’est du moins ce que garantit Chris Parnell, doubleur de Jerry Smith, le père de Morty. Plus de deux ans séparent les saisons 3 et 4, tandis que les saisons 2 et 3 étaient espacées de dix-huit mois. Toute autre série aurait livré deux saisons supplémentaires sur un tel intervalle, mais le public de Rick et Morty a appris à savoir patienter.

Pourquoi est-ce en passe de changer ? En mai 2018, la série a été renouvelée pour 70 épisodes. Les négociations avec la chaîne ne sont donc plus un facteur de retard. « Maintenant que cette commande est signée, que les scripts sont finalisés, reste le travail d’animation qui prend tout de même un certain délai. Il y aura nettement moins d’attente » promet Parnell auprès de nos confrères de GamesRadar.

L’acteur a également évoqué la suspension de nombreux programmes télévisuels, en raison de la progression du coronavirus et du confinement des équipes de production. Rick et Morty ne devrait pas être touché, le show étant principalement animé au Canada où les restrictions sanitaires sont moindres.

La trame de la saison 5 est déjà rédigée

Mieux encore : les scripts de la saison 5 sont déjà écrits et disponibles, depuis au moins septembre 2019. Le scénariste Jeff Loveness avait d’ailleurs livré un teaser de l’épisode 5x01 sur Twitter.

Today was my last day at Rick and Morty. I wrote 5 episodes and worked with amazing people. I hope you like it. pic.twitter.com/WjrMRP7i7jSeptember 21, 2019

Écrire un épisode est une chose, l'animer en est une autre avec un processus de création extrêmement long. D’autant que Rick et Morty nourrit beaucoup d’exigences sur la conception de ses nouveaux mondes et personnages. Une minute d’animation requiert jusqu’à quatre semaines de travail, selon Nathan Litz, directeur de l’équipe Animation.

Nous pensons que la saison 5 de Rick et Morty débutera au plus tôt en 2021. En attendant, vous pouvez apprécier les cinq derniers épisodes de la saison 4, diffusés tous les lundis sur Adult Swim. Dont le très attendu 4x06 sorti le 4 mai dernier.