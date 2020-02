Rick et Morty : où et quand pourrez-vous voir la suite de la saison 4 ?

La saison 4 de Rick et Morty est déjà bien entamée avec la diffusion de cinq épisodes sur la chaîne Adult Swim depuis le 11 novembre 2019. Celle-ci s’avère également disponible en France, via le canal de Toonami ou directement via la plateforme de streaming Molotov. Si les saisons précédentes restent accessibles sur Netflix, les derniers épisodes, eux, ne sont pas annoncés au catalogue du n°1 de la SVOD.

La saison 4 est actuellement en pause et Adulte Swim n’a communiqué aucune date de reprise de sa série la plus populaire. Une attente quelque peu irritante étant donné que les fans avaient déjà subi une longue interruption entre les saisons 3 et 4.

Après enquête, nous pensons que la série reviendra au cours du premier semestre 2020. Voici pourquoi.

L'épisode 4.6 de Rick et Morty arrivera "plus tôt que tard"

(Image credit: Adult Swim)

Le calendrier de programmation d’Adult Swim demeure obscur pour la seconde moitié de la saison 4 de Rick et Morty. Nous savons que les doublages des épisodes en suspens ont déjà été enregistrés. Nos confrères de Collider ont interviewé la voix de Summer (Spencer Grammer) qui a révélé avoir bouclé l'enregistrement de l'épisode 10 de la saison 4.

« Les cinq derniers épisodes sortiront plus tôt que tard. Je sais également que les scénaristes travaillent déjà sur la saison 5 », confirme-t-elle. « J’ai enregistré l’épisode 4.10, il y a quelques semaines. Mais je dois retourner effectuer quelques retouches. Ils révisent et réécrivent certaines scènes ».

Beaucoup de sources complémentaires précisent que ce « plus tôt que tard » indiquerait le mois d’avril 2020. La référence à la saison 5, quant à elle, n’est pas un scoop à proprement parlé. Puisque la série animée a déjà été renouvelée pour 70 épisodes après la fin de la saison 3. Au cas où vous auriez besoin d'être rassuré(e) sur le fait que la série reviendra définitivement en 2020, le compte Twitter officiel de Rick et Morty vous apporte la bonne nouvelle :

You can trust us. @adultswim #rickandmorty pic.twitter.com/HaPXN7mJyODecember 16, 2019

Combien d'épisodes de la saison 4 de Rick et Morty reste-t-il à diffuser ?

Cinq épisodes. La saison 4 de Rick et Morty compte dix épisodes. Cinq d'entre eux ont été diffusés en 2019, tandis que l'autre moitié est prévue pour une date ultérieure non communiquée à ce jour.

Sur quelle chaîne pouvez-vous suivre Rick et Morty en France ?

Les trois premières saisons de Rick et Morty sont disponibles sur la plateforme Netflix. La saison 4 est diffusé sur Toonami depuis novembre 2019, entre 23h et 2h du matin. La chaîne est accessible sur le Canal 79 d’Orange, le 104 de Bouygues, le 109 de Free, le 131 de SFR et le 211 de Numéricable.

A noter que vous pouvez vous abonner à la chaîne Adult Swim, qui possède les droits de la série. Pour 2,99 € par mois sur Molotov.