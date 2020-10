Red Dead Redemption 2 arrive sur Xbox Game Pass - téléchargez-le dès aujourd’hui

Red Dead Redemption 2 va faire son apparition sur le service Xbox Games Pass pour console le 7 mai prochain, vient d’annoncer Microsoft. La superproduction des studios Rockstar est sortie en 2018 sur PS4, avant de connaître un portage sur PC l’année suivante. Ce western vidéoludique est aujourd’hui précédé par sa réputation, avec plus de 250 nominations au titre de jeu de l’année. Scotchant !

Pour celles et ceux qui sortiraient d’une grotte, Red Dead Redemption 2 vous propose d’incarner Arthur Morgan, un cowboy bourru appartenant à un gang de hors-la-loi en fuite dans une Amérique sauvage qui a juré sa perte. Vous devrez échapper aux griffes des agents fédéraux, voler, chasser ou travailler pour subvenir aux besoins de votre « Famille », et racheter vos fautes passées dans une reconstitution absolument époustouflante du Far West en 1899.

Même si Rockstar s'est tout d’abord associé à Sony pour commercialiser Red Dead Redemption 2, le jeu fonctionne en fait bien mieux sur Xbox One X, offrant aux joueurs une résolution native 4K à 30 images par seconde. La PS4 Pro, quant à elle, fait tourner le jeu à 1920x2160 pixels et utilise une technique d’upscaling pour le porter en Ultra HD. Cela signifie essentiellement que le gameplay semble un peu plus fluide sur la PS4 Pro mais beaucoup plus net sur la Xbox One X.

Bonus non négligeable : vous pouvez à l’heure actuelle défier vos amis et accéder au monde ouvert partagé de Red Dead Online. Préparez-vous à être ligoté à tout moment !

Si vous êtes impatient de galoper en compagnie d’Arthur Morgan, rendez-vous dès à présent sur l'application mobile Xbox Game Pass ou sur votre console Xbox One et pré-télécharger Red Dead Redemption 2. Nous vous recommandons en effet de prendre une longueur d'avance, car le téléchargement pèse plus de 100 Go.

À la même date, le 7 mai, l'autre grand succès de Rockstar, GTA V, quittera malheureusement le Xbox Games Pass console. Avant qu’il disparaisse définitivement du service, vous pouvez obtenir une réduction de 20 % sur le jeu et sur tous ses DLC.

Une plateforme impeccable

Si vous n'êtes pas encore abonné à Xbox Game Pass, nous vous conseillons de souscrire au Xbox Game Pass Ultimate pour 1 € le premier mois. Le Xbox Game Pass Ultimate comprend tous les avantages du Xbox Live Gold, avec plus de 100 jeux disponibles sur console ET sur PC. Il vous donne également des accès anticipés aux futurs titres Xbox ainsi que des réductions sur de nombreux jeux Microsoft de premier plan. Entre autres Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Gears 5 et le prochain Halo Infinite.

Via Xbox Wire