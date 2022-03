Qualcomm intègre la 5G à votre prochain ordinateur portable et PC

Qualcomm a dévoilé deux nouveaux modules Snapdragon qui, espérons-le, rendront la connectivité 5G omniprésente sur les ordinateurs portables et de bureau, ainsi que sur les smartphones.

Les systèmes Snapdragon X65 et X62 Modem-RF s'intègrent parfaitement dans un emplacement M.2, offrant aux fournisseurs de matériel informatique un moyen simple d'intégrer la fonctionnalité 5G sans avoir à faire de compromis sur le design ou l'efficacité énergétique des appareils.

Lors d'une conférence de presse au MWC 2022, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a expliqué que la tendance à travailler à distance et de manière hybride ouvre la voie à une nouvelle génération de "PC connectés en permanence".

"La technologie mobile va littéralement partout", a-t-il déclaré. "Nous avons toujours cru en la convergence du mobile et du PC".

"Travailler de n'importe où est une réalité aujourd'hui. Bienvenue dans l'ère de la productivité des entreprises connectées à la 5G."

Cristiano Amon, en direct sur la scène du MWC 2022. (Image credit: Future)

Qualcomm propulse la 5G au-delà du smartphone

Bien que presque tous les smartphones phares offrent une prise en charge de la 5G, comparativement peu de fournisseurs d'ordinateurs portables et de PC fabriquent actuellement des appareils capables de tirer parti de cette nouvelle technologie de réseau.

À mesure que le nombre de réseaux 5G continue de croître dans le monde et que le déploiement de la 5G privée dans les scénarios industriels et d'entreprise s'accélère, le besoin d'une gamme plus large d'appareils prenant en charge la 5G ne fera que croître.

Basés sur des conceptions de référence publiées l'année dernière, les modules X65 et X62 sont conçus pour répondre à ce besoin, ouvrant la porte à un pool beaucoup plus profond de matériel compatible avec la 5G, comprenant non seulement des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, mais aussi des appareils XR, des consoles de jeux portables et plus encore.

" Qualcomm Technologies rend possible un monde connecté de manière intelligente grâce à son leadership en matière de connectivité et d'informatique haute performance et basse consommation ", a ajouté Gautam Sheoran, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm.

" L'annonce des modules Snapdragon X65 et X62 M.2 est une preuve supplémentaire de notre engagement à favoriser l'écosystème et l'opportunité de la 5G au-delà des smartphones. "

Les Snapdragon X65 et X62 sont actuellement en cours d'échantillonnage, mais devraient être commercialisés au cours du second semestre 2022, précise Qualcomm.

Avertissement : nos vols et notre hébergement pour le MWC 2022 ont été financés par Huawei, mais l'organisation n'a eu aucun contrôle éditorial sur le contenu de cet article.