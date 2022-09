Offrez-vous deux barrettes de RAM de 16 Go à -30% pour accroître la rapidité de votre PC

Si votre machine actuelle connaît des baisses de performances, il se peut que vous deviez mettre à niveau la mémoire vive qu'il contient. L'acquisition d'une mémoire plus rapide, l'ajout d'une mémoire supplémentaire à celle que vous avez déjà ou la mise à niveau vers la mémoire DDR5 peuvent résoudre lesdits problèmes. C'est beaucoup plus abordable que de devoir mettre à niveau le CPU ou le GPU, ou pire, de remplacer tout votre PC gamer.

La quantité de mémoire dont vous avez besoin dépend de vos tâches et de vos exigences. Aujourd'hui, le minimum est de 8 Go, ce qui devrait permettre à la plupart des gens de répondre à leurs besoins informatiques quotidiens, y compris l'exécution occasionnelle de jeux, la conception graphique et même l'édition de photos et de vidéos. Mais les créateurs de contenus et les joueurs exigeants pourraient trouver une mémoire de 32 Go beaucoup plus convenable.



Donnez un immense coup de boost à votre PC en installant 32 Go de mémoire vive. Ces barrettes de RAM Corsair intègrent la nouvelle norme DDR5 pour une fréquence nettement plus rapide. La fréquence d’une barrette atteint les 5200 MHz. Elles sont basées sur la nouvelle architecture Alder Lake introduite par la douzième génération de processeurs Intel Core lancée en 2021.

Le logiciel iCUE vous permettra d’accéder à différents paramètres de la RAM et d’enregistrer les réglages dans les deux profils XMP personnalisables, et de pouvoir visualiser des informations telles que la température des deux barrettes, mais aussi les tensions appliquées aux puces mémoires, et enfin la consommation.