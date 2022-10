Prix en baisse de 10 % pour ce HP Omen 17 qui permet de jouer et travailler dans d'excellentes conditions

Le PC portable Omen 17-ck0039NF bénéficie actuellement d'une baisse de prix de 10 % chez Boulanger, ce qui le fait passer de 1999 € à seulement 1799 €. Si cette configuration a été spécialement conçue par HP pour les joueurs, comme l’illustre son clavier dont les touches disposent d'un rétro éclairage RGB sur quatre zones (qu'il est bien entendu possible de désactiver), ses composants extrêmement véloces lui permettent aussi d'être utilisée dans un cadre professionnel.

Des performances graphiques haut de gamme

Ainsi, le processeur GeForce RTX 3070 de Nvidia assure des performances graphiques de très haut niveau, grâce en particulier à son architecture Ampere et la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette dernière met à profit l'intelligence artificielle des cœurs Tensor de la puce GeForce RTX pour améliorer la qualité graphique des applications professionnelles et des jeux, tout en fluidifiant les animations. D'autre part, l'encodage vidéo est accéléré par les 5888 cœurs CUDA

de la puce, ce qui permet de garantir des performances optimales à tous ceux qui, par exemple, diffusent régulièrement leurs exploits en ligne à l'occasion de livestreams.

Les performances de la puce Nvidia GeForce RTX 3070 sont tout simplement excellentes avec les jeux Full HD, puisqu'elle est en mesure de calculer un très grand nombre d'images par seconde avec un niveau graphique maximum (tous les effets spéciaux activés). Le processeur graphique offre également de bonnes performances en QHD (2560 x 1440 pixels), voire en 4K (3640 x 2160 pixels), sur un écran externe.

L'écran du Omen 17 gère pour sa part des images en Full HD (1920 x 1080 pixels), avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Cela lui permet de délivrer des animations d'une fluidité incroyable, qu'il s'agisse de jouer ou de manipuler des objets en 3D dans une application de CAO ou de synthèse d'images. Grâce à la technologie LCD IPS, les images bénéficient de superbes couleurs, avec des angles de vision très larges. D'autre part, la dalle étant mate, on peut travailler ou jouer, de jour comme de nuit, sans que l'affichage ne soit perturbé par notre reflet, en particulier dans les zones sombres de l'image.

Une techno de refroidissement pour jouer des heures sans surchauffe

L'autre composant principal de cet Omen 17 n'est autre que le Core i7-11800H de Intel. Ce dernier est doté de 8 cœurs (16 threads), cadencés à 2,3 GHz (et jusqu'à 4,6 GHz en mode Turbo). Pour refroidir efficacement ses deux composants, la HP Omen comporte de larges ouvertures servant à évacuer l'air chaud (en particulier sous le châssis). D'autre part, la technologie Tempest de HP permet d'éviter une montée trop forte en température lors des séances intensives de calculs.

Le Omen 17-CK0039NF embarque pas moins de 32 Go de mémoire DDR4, ainsi qu'un SSD NVMe de 1 To au format M.2 (un second emplacement est d'ailleurs disponible si cette capacité de stockage ne s'avère pas suffisante). Le PC portable comporte donc tout ce qu'il faut pour effectuer

des tâches complexes, liées à la retouche graphique, au montage vidéo ou à la création et l'animation 3D. Il offre la possibilité d'utiliser plusieurs applications simultanément et de passer de l'une à l'autre sans temps d'attente, tout en sauvegardant en local des projets volumineux.

Une connectique hyper complète

Tous ces composants prennent place dans un boîtier de 2,8 kg, qui dispose d'une connectique complète. Ainsi, on n’y trouve pas moins de quatre ports USB, dont un de type C compatible Thunderbolt 4 (qui peut donc être utilisé pour connecter jusqu'à deux moniteurs 4K), auxquels s'ajoutent deux sorties vidéo (mini DisplayPort et HDMI 2.1), un connecteur Gigabit Ethernet, une prise casque / micro et un lecteur de cartes mémoire SD. Le tout est complété par les dernières technologies de transfert de données sans fil en date, Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5, pour des communications rapides.

Pour le reste, on note que le clavier est doté de six touches spécifiques, qui peuvent être mises à profit pour enregistrer des macro-commandes, et qu'il est associé à un large pavé tactile. Une Webcam 720p, dotée d'un capteur grand angle de vision (88 degrés) est également présente, ainsi que deux haut-parleurs conçus par Bang & Olufsen, le spécialiste danois de l'audio. Enfin, la batterie de grande capacité (83 Wh) garantit jusqu'à six heures d'autonomie, en utilisation bureautique, voir plus de 8 heures lorsqu'il s'agit juste de regarder des vidéos. Une autonomie remarquable compte tenu des hautes performances des différents composants. Dernier point important : la recharge de la batterie s'effectue rapidement (50 % en 30 minutes), grâce à un adaptateur secteur de 330 W !

