Pourquoi le Samsung Galaxy S21 pourrait déterminer le prix des téléphones vedettes de 2021

Alors que de nombreux fabricants de téléphones dévoilent chaque année leurs nouveaux appareils au Mobile World Congress en février, Samsung a réussi à lancer sa série S avant la plupart des autres grands fabricants de portables et, ce faisant, a donné le ton pour l'année. Compte tenu des rumeurs selon lesquelles le Galaxy S21 coûterait le même prix que son prédécesseur, il se pourrait que nous ne dépensions pas plus l'année prochaine pour nos téléphones .

Cela a un certain sens : presque tous les téléphones de haut niveau de 2020 ont connu une hausse de prix, largement attribuée aux nouvelles puces et aux modems indépendants qui prennent en charge la connectivité 5G. Pour prendre l'exemple de Samsung, le Galaxy S10 de 2019 a été lancé à 759 €, tandis que le Galaxy S20 de 2020 est arrivé avec un prix de départ de 909€.

Certes, le S20 a amélioré le taux de rafraîchissement de l'écran à 120 Hz, a apporté quelques améliorations à l'appareil photo (notamment en étendant les capacités du téléobjectif à un zoom numérique 30x) et a progressivement amélioré les caractéristiques avec un nouveau jeu de puces, mais c'est la 5G qui a semblé justifier la hausse des prix.

Il est vrai qu'il est important d'intégrer ce que l'industrie attend comme étant la prochaine grande norme de télécommunications, mais cela justifie-t-il le coût supplémentaire pour le consommateur moyen ? Surtout si la 5G n'est pas répandue en dehors des grands centre-villes, laissant de nombreux propriétaires de S20 sans l'avantage pour lequel ils ont payé ? Rétrospectivement, la hausse des prix de 2020 ne se justifie pas tant que ça.

(Image credit: TechRadar)

Ce n'est pas le moment d'augmenter le prix des téléphones

Les prix plus élevés de 2020 sont plus faciles à accepter si les tarifs des téléphones restent inchangés jusqu'en 2021, notamment si ces rumeurs du Galaxy S21 suggérant un prix fixe finissent par établir la norme pour tous les autres nouveaux téléphones de 2021. Les améliorations apportées (puce plus rapide, appareils photo légèrement plus performants, logiciels plus perfectionnés, etc.) sont les bienvenues, mais sans une nouvelle caractéristique incontournable, il y a peu d'arguments pour que les modèles phares deviennent encore plus chers.

Il est même possible que les prix baissent ; le Google Pixel 5 et le LG V60 ThinQ coûtent tous deux moins cher que leurs prédécesseurs malgré l'intégration de la 5G. Même s'ils ont fait quelques compromis et ont laissé de côté certaines caractéristiques pour atteindre ces prix plus bas, ces changements ont montré une certaine considération pour les préférences des consommateurs.

S'il y a du progrès, c'est dans le développement de nouvelles gammes de téléphones phares : le Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) et l'iPhone 12 (ainsi que l'iPhone 12 mini) sont disponibles pour les consommateurs soucieux du prix et qui désirent quand même la 5G. Même s'il n'est pas techniquement à un prix exceptionnel, le Google Pixel 4a 5G a presque toutes les caractéristiques pour entrer dans cette catégorie. Ce ne sont pas les téléphones d'hier à prix réduit, ce sont des versions légèrement plus modestes, faisant quelques compromis tout en conservant les meilleures caractéristiques des nouveaux téléphones.

Qu'est-ce qui justifierait alors une hausse des prix ? Les téléphones Samsung S10 étaient plus chers que les S9 pour une raison : de meilleurs appareils photo. Une plus grande autonomie de la batterie pourrait également faire pencher la balance (surtout si les téléphones pouvaient nous permettre de tenir deux, trois, voire quatre jours sans recharge).

Ou - cerise sur le gâteau - nous pourrions voir les téléphones pliables devenir assez bon marché pour être de véritables alternatives aux modèles phares.

Cela semblant peu probable en 2021, nous pensons que le S21 sera le premier à ne pas augmenter le prix des téléphones cette année. Ce serait une excellente nouvelle pour n'importe quelle année, mais surtout un soulagement après celle-ci.