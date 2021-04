WrestleMania 37 : où regarder en direct le plus grand événement de catch de l’année ?

WrestleMania est enfin de retour, avec une succession de 14 matchs répartis sur deux nuits - et cette fois-ci devant une foule en direct ! Le Show des Shows se présente toujours comme un rendez-vous immanquable pour les fans absolus de catch. Mais WrestleMania 37 promet d'être plus spécial que jamais, avec des combattants VIP comme Roman Reigns, Edge, Randy Orton et Sheamus prêts à dépasser leurs limites et surexagérer leur jeu plus qu’à l’accoutumée.

WrestleMania 37 : où et quand ? Dates : 11 et 12 avril 2021

Heure du premier match : 2h du matin (heure française)

Lieu : Raymond James Stadium, Tampa, Floride

La première soirée verra Cesaro et Seth Rollins régler leur rivalité dans un 1 contre 1 électrique. Tandis que Bad Bunny, lauréat d'un Grammy Award, tentera de venger sa Bugatti peinte par les perfides The Miz et John Morrison.

La championne de SmackDown Sasha Banks mettra également son titre en jeu contre la star montante Bianca Belair, tandis que le champion WWE Bobby Lashley cherchera à conserver le sien versus Drew McIntyre.

La seconde soirée s’ouvrira sur un triple combat impliquant Edge, Daniel Bryan et le champion Roman Reigns. Affiche qui pourrait être perturbée par le retour (d’entre les morts) très attendu de The Fiend.

C'est un programme chargé, et nous vous invitons à faire défiler cette page pour découvrir la carte complète. Mais avant cela, voici comment regarder le direct de WrestleMania 37 où que vous soyez sur la planète.

Où regarder WrestleMania 37 en France ?

Après un WrestleMania 36 épique diffusé sur L'Equipe TV, c'est désormais la chaîne AB1 qui s'avère seule détentrice des droits de la WWE en France. WrestleMania 37 reste cependant absent de sa grille des programmes, le groupe proposant en lieu et place un documentaire sur André le Géant. Si on apprécie le plus célèbre de nos catcheurs nationaux, voici clairement un rendez-vous manqué.

Si vous avez la chance de recevoir le service Peacock (diffusant les deux nuits en direct) mais que vous résidez actuellement en dehors de votre pays d'adoption, vous serez probablement géo-bloqué(e) sans possibilité d’accéder à votre compte. Si tel est le cas, nous vous recommandons d’utiliser un service VPN pour lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité.

Nous avons testé l’offre exhaustive des meilleures plateformes VPN et nous certifions aujourd’hui la place d'ExpressVPN comme leader de ces derniers. C’est le VPN idéal pour visionner WrestleMania de par sa facilité de prise en main et ses options de sécurité multiples. Garanti ou remboursé sous 30 jours, il vous propose enfin 3 mois GRATUITS lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. Une promo immanquable !

Après l’avoir installée, lancez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur dans votre pays diffuseur puis rendez-vous sur la plateforme Peacock et saisissez vos identifiants (ou inscrivez-vous). Il ne vous reste plus qu’à rester éveillé(e) pour une nuit (ou une journée selon votre fuseau horaire) de folie.

Carte WrestleMania 37 : tous les matchs attendus

Nuit 1 - Dimanche 11 avril

Match pour le titre de champion de la WWE : Bobby Lashley vs Drew McIntyre

Match pour le titre de championne de SmackDown : Sasha Banks vs Bianca Belair

Bad Bunny et Damien Priest vs The Miz et John Morrison

Cesaro vs Seth Collins

Match pour les titres de champions par équipe : The New Day vs AJ Styles et Omos

Braun Strowman vs Shane McMahon

Naomi et Lana vs Mandy Rose et Dana Brooke vs The Riott Squad vs Natalya et Tamina

Nuit 2 - Lundi 11 avril

Match pour le titre de champion Universal : Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan

Match pour le titre de championne Raw : Asuka vs Rhea Ripley

The Fiend vs Randy Orton

Match pour le titre de champion Intercontinental : Big E vs Apollo Crews

Kevin Owens vs Sami Zayn

Match pour le titre de champion des Etats-Unis :Riddle vs Sheamus

Nia Jax et Shayna Baszler vs le champion de la veille

