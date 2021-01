Super Bowl 2021 : comment regarder en direct le rendez-vous sportif le plus suivi de l’année ?

Chaque année, la finale de la saison de football américain, aussi appelée Super Bowl, est visionnée par plus de 100 millions de téléspectateurs dans 200 pays. C’est 7 fois moins que la Coupe du monde de la FIFA, mais le Super Bowl a pour lui sa capacité à fédérer plusieurs publics, au-delà des amateurs de sport. Et pour cause, il est servi par une mi-temps époustouflante animée par les plus grandes stars de la pop - tout en diffusant en exclusivité les teasers de plusieurs dizaines de films, de séries et de jeux vidéo à venir. Il se murmure même que nous y découvrirons, cette année, les premières images de GTA 6…

En 2021, le Super Bowl conclue une saison chaotique avec des stades dépourvus de supporters, un calendrier totalement improvisé et des joueurs vedettes infectés par la Covid-19. Cette finale est-elle à l’abri de nouveaux aléas ? Ces derniers mois nous ont prouvé que rien n’est écrit et que l’imprévisible domine.

22 000 supporters seront autorisés à pénétrer dans le stade Raymond James de Tampa, en Floride - un lieu qui, d’ordinaire, accueille plus de 65 000 personnes. Si, comme un peu partout dans le monde, vous avez prévu d’assister au spectacle, confortablement installé sur votre canapé, nous avons concocté un guide pratique pour suivre en direct et ne rien rater de ce Super Bowl 2021.

Le Super Bowl LV se déroulera dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février, il débutera plus précisément à 0h30 (heure de Paris). Les téléspectateurs français pourront le suivre en direct sur la chaîne L’Equipe, disponible sur le canal 21 de la TNT.

Où aura lieu le Super Bowl 2021 ?

En 2021, le Super Bowl se déroulera pour la première fois sur le terrain d'une des équipes finalistes. Les Bucs de Tampa Bay ont passé trois semaines sur la route pour revenir à la maison. Le Super Bowl LV foulera ainsi la pelouse du Raymond James Stadium de Tampa, le terrain qui a accueilli quatre fois l'équipe et qui a vu le trophée Lombardi soulevé par Ben Roethlisberger et les Steelers de Pittsburgh en 2009.

(Image credit: Cliff Welch/Icon Sportswire via Getty Images)

Qui sont les finalistes du Super Bowl LV ?

Les deux équipes qui participeront au Super Bowl de 2021 sont les Kansas City Chiefs et les Tampa Bay Buccaneers.

Les Kansas City Chiefs sont les champions en titre du dernier Super Bowl. Considérés comme les favoris de l’édition 2021, ils seront menés par le quarterback superstar de 25 ans Patrick Mahomes. Bien déterminé à repartir une nouvelle fois avec le titre suprême.

Les Buccaneers de Tampa Bay ne comptent pas passer les plats pour autant. En tant qu’hôtes, ils ont l’avantage de jouer à domicile et de s’assurer les services et l’expérience de Tom Brady, 43 ans, et sextuple vainqueur du Super Bowl.

C'est un match qui a tout pour plaire et celui que la plupart des fans de la NFL espéraient secrètement voir se concrétiser au fur et à mesure de la progression des play-offs. Nous tenons ici une affiche incluant deux offensives explosives, deux défenses sous-estimées - et bien sûr une confrontation générationnelle entre deux QB épiques : Brady et Mahomes.

(Image credit: Mike Coppola/Getty Images for Harper's BAZAAR)

Quelle star mettra le feu à la mi-temps du Super Bowl 2021 ?

The Weeknd sera la tête d'affiche de cette année, concluant sa success story de 2020. L’auteur-compositeur-interprète canadien a en effet dominé les charts internationaux, après la sortie de quatrième album studio, After Hours, en mars dernier.

Il suit ainsi les traces de JLo et Shakira, qui ont fait trembler le Hard Rock Stadium, lors du Super Bowl LIV. Des invités surprises pourraient également venir lui prêter main forte pour faire vibrer la Floride… et le monde.

Si, comme beaucoup, vous aimeriez suivre la finale du Super Bowl en live et sans interruption, mais que vous résidez actuellement à l'étranger et que la chaîne L'Equipe s'avère géo-bloquée (y compris sur le web), il suffit d’exécuter les deux étapes simples que voici.

1. Téléchargez et installez un VPN

La meilleure façon de bénéficier du programme en direct est de télécharger et d'installer un VPN. Nous avons testé plus de 100 services VPN à ce jour et nous considérons ExpressVPN comme leur champion absolu.

Il se veut compatible avec une multitude d'appareils (y compris Apple TV ou les consoles Xbox + PlayStation) et se classe parmi les plateformes les plus rapides du marché. De plus, si vous optez pour un abonnement annuel, vous vous verrez offrir trois mois d’utilisation gratuite. Avec la possibilité d’annuler et de vous faire rembourser votre souscription sous 30 jours !

Cliquez ici pour essayer ExpressVPN (avec sa garantie de remboursement).

2. Connectez-vous à un serveur français

Ouvrez simplement l'application VPN, cliquez sur l’option « Choisir l’emplacement » et sélectionnez-en un en France. Puis rendez-vous sur la chaîne L'Equipe. Il ne vous reste plus qu’à rester éveillé(e) pour une nuit (ou une journée selon votre fuseau horaire) de folie.