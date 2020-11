Tyson vs Jones : où regarder en direct le combat de boxe le plus mythique de 2020 ?

Deux des boxeurs les plus légendaires de tous les temps remettent les gants pour un dernier combat - et vous ne manqueriez pour rien au monde une seule seconde de ce rendez-vous historique. Suivez simplement notre guide ci-dessous pour savoir comment visionner en streaming la rencontre Tyson vs Jones, où que vous vous trouviez ce week-end dans le monde.

Réputé comme étant « l'homme le plus méchant de la planète », Mike Tyson renfile les gants à l'apogée de ses 54 ans. Il signera son grand retour contre l'ancien champion du monde poids lourds Roy Jones Jr. Tyson aura marqué l’histoire de la boxe anglaise avec 44 victoires obtenues par KO sur 58 matchs professionnels. Une puissance de frappe qui lui a valu de devenir le plus jeune champion du monde poids lourds en 1986, à l'âge de 20 ans seulement.

Tyson vs Jones : où et quand ? L'affrontement entre Tyson et Jones aura lieu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2020, sur le ring du Staples Center de Los Angeles. La rencontre devrait avoir lieu à partir de 4h du matin (heure française) et sera diffusée, en France, sur la chaîne Action.

Cela fait maintenant 15 ans que le dernier combat professionnel d'Iron Mike s'est terminé par une défaite au 7e round par KO technique, entre les terribles poings de l'Irlandais Kevin McBride. Celui-ci lui a d’ailleurs récemment proposé une manche revanche - sans retour de l’intéressé à l’heure actuelle.

Roy Jones Jr, pour sa part, fêtera bientôt ses 52 ans et n’est pas remonté sur le ring depuis 2018 - avec une blessure musculaire sévère mais qui a débouché sur une victoire. Largement considéré comme le meilleur boxeur polyvalent de sa génération, il est craint pour son imparable crochet du gauche, ses esquives hypnotiques et un goût certain pour la provocation face à ses adversaires. En plus de ces deux titres de champion poids lourds, il a également triomphé chez les poids moyens et les super poids moyens dans une carrière qui compte 75 combats dont 66 victoires.

Programmé à l’origine en septembre dernier, ce match d’exhibition est attendu depuis longtemps par les mordus de boxe. A noter qu’en France, le combat sera commenté par l’acteur-réalisateur Mathieu Kassovitz et évidemment l’irremplaçable Charles Biétry.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner le combat Tyson vs Jones ?

Où regarder le match Tyson vs Jones en France ?

Alors que nous nous attendions à assister à cette rencontre emblématique depuis Canal Plus, c'est finalement la chaîne Action, appartenant au bouquet AB, qui diffusera le combat Tyson vs Jones dimanche 29 novembre à 4h du matin. Action est disponible sur votre box Orange (canal 58), Free (canal 56), Bouygues (canal 135), SFR (canal 163) ou DartyBox (canal 112/139). Vous pouvez également y accéder via Molotov.tv ou Bis TV.

Si vous êtes retenu en ce moment même dans une autre partie du monde, en raison de la pandémie et du confinement, vous aurez peut-être la désagréable surprise de vous voir géo-bloqués par la chaîne Action. Pour éviter ce désagrément et accéder à cette dernière depuis n'importe où, il vous faudra passer par un réseau privé virtuel ou VPN. Celui-ci vous permet de visionner tout contenu auquel vous êtes abonné au sein de votre pays d'origine, en toute légalité.

Nous avons testé des centaines de solutions proposées et avons sélectionné les meilleurs VPN du moment. Selon nous, ExpressVPN se positionne comme le leader des offres en cours. C’est le VPN idéal pour assister en direct à vos matchs de MMA de par sa facilité d'utilisation et son interface sécuritaire. Satisfait ou remboursé sous 30 jours, vous disposez de 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un abonnement annuel.

Après avoir installé l'application ExpressVPN,, lancez-la et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur basé en France puis rendez-vous sur la chaine Action ou sur le bouquet AB et entrez vos identifiants de connexion. Vous pourrez alors regarder le match Tyson vs Jones sans problème.

(Image credit: Bettmann / Contributor)

Les autres rencontres de la soirée :

Jake Paul vs. Nate Robinson

Badou Jack vs. Blake McKernan

Viddal Riley vs. Rashad Coulter

Jamaine Ortiz vs. Nahir Albright

Irvin Gonzalez vs. Edward Vasquez

Juiseppe Cusumano vs. Nick Jones

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.