Tour de France 2021 : comment regarder chaque étape en direct ?

Après l'édition inoubliable de l’an dernier, la course emblématique au maillot jaune vient concurrencer l’Euro 2020 dans la grille des programmes sportifs de l’été. Tadej Pogačar (équipe Emirates) et Primož Roglič (équipe Jumbo-Visma) sont prêts à faire de la France leur champ de bataille une nouvelle fois, à travers routes, montagnes et collines.

Tour de France 2021 : où et quand ? Dates : Samedi 26 juin - Dimanche 18 juillet (voir les horaires ci-dessous)

Diffusé sur : France 2, France 3, Eurosport

Regardez le Tour n'importe où : essayez le VPN n°1, 100% sans risque

Roglič s'est tenu à l'écart des projecteurs depuis avril, le cycliste de 31 ans se préparant mentalement et physiquement à prendre sa revanche sur son compatriote de 22 ans qui, contrairement à l'année dernière, entre dans la compétition avec une cible dans le dos.

L'équipe Ineos Grenadier s’impose aussi dans les favoris, avec Geraint Thomas, Richard Carapaz et Richie Porte qui roulent tous en noir et cherchent à créer la surprise. Tandis que Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) reste le favori à domicile.

En 2021, le Tour propose trois arrivées au sommet, 10 étapes de montagne et huit étapes de plaine, ainsi que le retour d'un deuxième contre-la-montre individuel.

Les coureurs entreront dans les Alpes le deuxième week-end de la course, mais c'est lors de la 17e étape que la course promet d’être décisive. Puisque le col pyrénéen de Peyresourde, le col d'Azet-Val Louron et le col du Portet sépareront les challengers / outsiders du reste du peloton.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour regarder le Tour de France 2021 sans rater la moindre seconde. Où que vous soyez sur la planète.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner le Tour de France 2021 ?

Découvrez aussi le calendrier complet de l'Euro 2020

(Image credit: Justin Setterfield/Getty Images)

Étape 1 - Samedi 26 juin à 12h10 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 2 - Dimanche 27 juin à 13h10 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 3 - Lundi 28 juin à 13h10 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 4 - Mardi 29 juin à 13h25 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 5 - Mercredi 30 juin à 12h15 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 6 - Jeudi 1er juillet à 13h55 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 7 - Vendredi, 2 juillet à 11h00 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 8 - Samedi, 3 juillet à 13h10 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 9 - Dimanche 4 juillet à 13h00 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 10 - Mardi 6 juillet à 13h05 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 11 - Mercredi 7 juillet à 12h00 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 12 - Jeudi 8 juillet à 12h00 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 13 - Vendredi, 9 juillet à 12h05 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 14 - Samedi, 10 juillet à 12h25 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 15 - Dimanche 11 juillet à 12h20 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 16 - Mardi 13 juillet à 13h05 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 17 - Mercredi 14 juillet à 11h55 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 18 - Jeudi 15 juillet à 13h35 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 19 - Vendredi 16 juillet à 12h20 (France 2 jusqu’à 12h55 puis France 3)

Étape 20 - Samedi 17 juillet à 13h05 (France 3 jusqu’à 15h puis France 2)

Étape 21 - Dimanche 18 juillet à 16h15 (France 2)

(Image credit: Bagneres-de-Bigorre, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Où regarder le Tour de France 2021 en France ?

Le Tour de France 2021 est traditionnellement diffusé en direct sur France 2 et France 3 chaque après-midi. Vous pouvez également suivre la compétition en streaming sur la chaîne Eurosport 1 mais aussi sur l'application mobile Eurosport. L'abonnement Eurosport coûte 9,99 € par mois (sans engagement) ou 69,99 € par an (ce qui vous permet d'économiser 49,89 €).

Où regarder le Tour de France 2021 depuis l'étranger ?

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Eurosport, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site Eurosport.fr et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la compétition.

(Image credit: Tim de Waele/Getty Images)

Parcours du Tour de France : quelles sont les étapes les plus décisives ?

L'étape d'ouverture, appelée "Grand Départ", du Tour de France 2021 se déroulera à Brest le 26 juin, tandis que la 21e et dernière étape partira de Chatou et se terminera de manière traditionnelle par un sprint sur les Champs-Élysées, à Paris, le 18 juillet.

Le Tour de France 2021 couvre environ 3 417 km. Il comprend huit étapes à plat, une étape vallonnée, dix étapes de montagne (dont quatre sont décrites comme des étapes de "moyenne" montagne), deux contre-la-montre individuels et deux jours de repos. Pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas de contre-la-montre par équipe.

Avec ses 249,50 km, la septième étape du 2 juillet est la plus longue étape du Tour de France depuis 21 ans. Le contre-la-montre individuel de la 5e étape, le 30 juin, sera la date la plus courte, avec 27,20 km.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.