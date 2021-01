Rallye de Monte-Carlo 2021 : où regarder chaque étape du WRC en direct ?

Le Championnat du monde des rallyes 2021 entre en action avec le 110e Rallye de Monte-Carlo, une épreuve légendaire que tout pilote aspire à inscrire sur son CV. Le parcours montagneux et enneigé fait du Rallye de Monte-Carlo la course la plus difficile et la plus imprévisible du calendrier. Les stratégies mises en place par chaque écurie risquent même de se complexifier, avec le retour de Pirelli en WRC.

Rallye de Monte-Carlo : quelles dates ? Le Rallye de Monte-Carlo 2021 est une épreuve en 14 étapes qui a débuté le jeudi 21 janvier et se termine le dimanche 24 janvier. Vous trouverez ci-dessous tous les détails pour suivre toutes les courses en direct à la télévision comme sur internet.

Thierry Neuville a mis fin en 2020 à l'incroyable période de domination (six ans tout de même) du champion en titre Sébastien Ogier. Mais le septuple champion du WRC est aujourd’hui plus déterminé que jamais à reconquérir la couronne de Monte-Carlo, cette saison étant sa dernière sur le circuit.

Ogier a remporté le Rallye de Monte-Carlo sept fois au total, un record qu'il partage avec son ancien coéquipier et rival Sébastien Loeb, le pilote le plus titré de l'histoire du WRC. Si Ogier ne pourra pas égaler les neuf victoires de Loeb en WRC ou les 79 victoires en rallye, sa suprématie sur Monte Carlo peut encore se conquérir.

Il pilote à nouveau la Toyota Yaris WRC, tandis que Neuville opte pour la la Hyundai i20 Coupe WRC. Le Belge est associé pour la première fois à Martijn Wydaeghe, séparé de son copilote de longue date Nicolas Gilsoul à la veille de la course. Ott Tänak et Elfyn Evans compteront également dans la partie.

Avec 258 km, le parcours de cette année est le plus court jamais réalisé, mais les conducteurs pourraient ne pas en avoir l'impression, le couvre-feu imposé par le gouvernement français de 18 heures à 6 heures du matin créant un calendrier cauchemardesque, avec des départs à l'aveugle et des journées de course épuisantes.

Où regarder le Rallye de Monte-Carlo en France ?

Quelques étapes du parcours seront diffusés en direct sur Canal Plus et Canal Plus Sport. Le Rallye de Monte-Carlo vous donne rendez-vous chaque jour, du 21 au 24 janvier 2021 (voir les horaires ci-dessous). Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule sans engagement pour 19,90 € par mois. Le premier mois est offert, profitez-en !

Sur quelle chaîne suivre le Rallye de Monte-Carlo 2021, jour après jour ?

ES1 : le 21 janvier à partir de 14h - Canal Plus Sport

ES7 : le 22 janvier à partir de 13h30 - Canal Plus Sport

ES11 : le 23 janvier à midi - Canal Plus

ES13 : le 24 janvier à partir de 9h50 - Canal Plus Sport

ES 15 Power Stage : le 24 janvier à midi - Canal Plus

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la course.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.