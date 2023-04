OpenAI : le terme “GPT” pourrait devenir une marque déposée

Le succès mondial du ChatGPT d’OpenAI, qui en est déjà à sa quatrième version, GPT-4 , est indéniable. De nombreuses entreprises tentent ainsi d’imiter OpenAI et lançant leur propre chatbot. Google a notamment lancé Bard, bien que l’entreprise nie avoir directement copié son concurrent. Mais d’autres se permettent d’utiliser directement le terme GPT. C’est d’ailleurs le cas d’Elon Musk, qui veut lancer TruthGPT .

De nombreuses entreprises ont d’ailleurs déposé des demandes de brevets, utilisant des noms comme ThreatGPT, MedicalGPT, DateGPT ou encore DirtyGPT. Il semble donc logique qu’OpenAI cherche à protéger son invention. Une demande de dépôt a ainsi été faite en fin d’année dernière pour "GPT", qui signifie "Generative Pre-trained Transformer" {Transformateur génératif pré-entraîné).

OpenAI : un succès inattendu

Mais OpenAI fait tout pour accélérer le processus, en invoquant la "myriade d'infractions et d'applications contrefaites" qui commencent à voir le jour. Malheureusement pour l’entreprise, la requête a été rejetée la semaine dernière. Selon l'agence, les avocats d'OpenAI n'ont pas payé les frais associés et n'ont pas fourni les "preuves documentaires appropriées justifiant cette action spéciale". La décision finale de l’agence pourrait mettre plusieurs mois a être prise, laissant le champ libre à la concurrence.

On peut donc se demander pourquoi OpenAI n’a pas pris cette décision plus tôt. Mais on peut penser que l’entreprise, fondée en 2015 par un groupe d'entrepreneurs de la Silicon Valley, dont Elon Musk, ne s’attendait pas à rencontrer un si grand succès. Et bien que l'entreprise soit initialement née en tant que société à but non lucratif, elle a depuis évolué pour devenir une entreprise axée sur les produits et les services, proposant des outils d'IA pour les entreprises et les organisations.

L’année dernière, OpenAI a engrangé 30 millions de dollars de bénéfices. Mais, considérant les progrès exponentiels effectués par ChatGPT, l’entreprise prévoit une nette hausse cette année. En effet, OpenAI s’attend à obtenir plus de 200 millions de dollars de bénéfices en 2023.