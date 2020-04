Pokémon : une nouvelle série exclusive programmée sur Netflix en juin

La franchise Pokémon est présente depuis longtemps sur Netflix et compte actuellement une demi-douzaine de programmes sur le service de streaming vidéo, dont la série très populaire Soleil et Lune. Vous êtes fan et vous en voulez plus ? Patience, la plateforme vient d’obtenir les droits exclusifs d’une nouvelle série animée inédite en France : Pokémon, les Voyages (Pocket Monsters en VO). Celle-ci débarquera sur Netflix le 12 juin prochain.

L'histoire suit toujours le dresseur Sacha et son fidèle Pikachu. Ainsi qu’un nouveau compagnon de route connu sous le nom de Gou - nous supposons qu’il y aura de multiples clins d’œil et références au jeu Pokémon Go, au moins pendant la première saison.

Alright trainers, it's time for a new adventure! Pokémon Journeys comes exclusively to Netflix June 12th. pic.twitter.com/HZZDrictj2April 23, 2020

Une bande-annonce assez courte tourne activement sur Twitter. Elle introduit nos trois protagonistes principaux, ainsi qu'une foule de visages familiers parmi les Pokémons. Citons Lugia, Papilusion, Motisma et une ribambelle de créatures Gigamax rencontrées dans Pokémon Epée et Bouclier.

Hormis les récentes Pokémon, les Voyages et Pokémon : Soleil et Lune, Netflix nous offre la première saison d’Indigo League née il y a 20 ans. Un classique qui fera plaisir aux nostalgiques.

Netflix, future plateforme attitrée des contenus Pokémon ?

C'est un véritable coup de filet pour Netflix, puisque c'est la première fois qu'une nouvelle série Pokémon est diffusée en exclusivité sur le service. Cela arrive quelques mois après l’intégration du film Pokémon Mewtwo contre-attaque : Evolution - un reboot de l’affiche de 1998. Deux ajouts qui prouvent la montée en puissance de Netflix comme plateforme d’accueil de la japanimation.

2020 a également vu l’arrivée d’une immense partie du catalogue des Studio Ghibli sur la plateforme SVOD. A l’instar de Mon voisin Totoro ou du Château dans le ciel. Seul Netflix Etats-Unis n’a pu en bénéficier, l’œuvre complète de Miyazaki allant rejoindre les films et séries cultes du concurrent HBO Max.