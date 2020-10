Le nouveau Facebook Messenger est une excellente alternative à Zoom pour Windows et Mac

L’an prochain, Facebook Messenger fêtera ses dix ans. Une décennie passée sans application de bureau décente pour Windows et Mac OS. Cet oubli est désormais comblé avec la mise en place d’une nouvelle application unifiée pour les interfaces bureau de Microsoft et d’Apple. Elle comporte un lot remarquable de fonctionnalités inédites. Et, bien sûr, le mode sombre tant attendu.

Grâce à ce nouveau service, vous pouvez discuter avec vos contacts sur un écran plus grand et, mieux, vous avez la possibilité de mener une visioconférence ou un appel vidéo avec plusieurs personnes, sans être forcé(e) de repositionner votre smartphone toutes les trente secondes. Les chats sont synchronisés entre votre ordinateur et votre téléphone portable, et vous paramétrez les notifications de manière à être alerté(e) autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

L'application de bureau fonctionne à peu près de la même manière que les versions mobiles. En plus du mode sombre, elle prend en charge le téléchargement et la publication des fichiers GIF, l'enregistrement de clips audio, une gestion des médias plus avancée.

Cette sortie arrive à un moment très opportun, puisque de plus en plus de personnes travaillent actuellement à domicile et utilisent des outils de vidéoconférence tels que Zoom et Skype.

Facebook a noté, au cours du mois dernier, une augmentation de +100% des appels audio et vidéo depuis les navigateurs web de bureau. Si l'utilisation de Messenger via le site de Facebook reste convenable, une application de bureau dédiée simplifie clairement votre navigation. Il est beaucoup plus facile de passer d'une application ou d’un site web à l'autre pendant que vous chattez, par exemple.

Facebook Messenger vs Zoom : qui l’emporte ?

Bien que la nouvelle application Facebook Messenger offre une alternative à Zoom, elle ne conviendra pas forcément à tout le monde. Sur Messenger, Il n'y a pas de limite de temps pour les appels vidéo, contrairement à la version gratuite de Zoom. Cependant, le nombre de participants dans une conversation de groupe ne peut excéder huit personnes. Cela signifie que l'application ne sera pas adaptée aux moyennes et grandes entreprises désirant mener une visioconférence généralisée. Reste que si vous souhaitez communiquer uniquement avec vos collègues directs, votre groupe de travail, vos amis ou votre famille, c’est l’application parfaite.

Vous pouvez télécharger Facebook Messenger pour macOS sur le Mac App Store, et pour Windows sur le Microsoft Store.