iOS 14 va-t-il introduire le traducteur mobile le plus avancé sur votre iPhone ?

Une première version du futur système d’exploitation mobile iOS 14 a mis en lumière l'un des gros bouleversements que vous pourrez vous attendre à trouver sur votre iPhone, un peu plus tard cette année. En effet, selon nos confrères de 9to5Mac - qui l’on découvert -, Apple a intégré un nouveau traducteur dans l'application Safari. Celui-ci vous permettra de traduire automatiquement et plus rapidement vos pages web, sans passer par une application tierce. En utilisant simplement votre navigateur.

9to5Mac a également constaté que cette option de traduction était testée sur d'autres applications de l'écosystème Apple. Le site web a cité pour exemple l'App Store, le traducteur vous permettra ici de lire les évaluations des utilisateurs du monde entier, sur n’importe quels jeux ou applications mobiles. Dans votre langue natale.

Ce que nous savons déjà sur iOS 14

Mieux encore : la traduction serait effectuée depuis votre appareil mobile, de sorte que vous n'ayez nul besoin de connexion internet pour pouvoir vous en servir. Nous supposons également que cette nouvelle technologie aidera l’assistant Siri à traduire instantanément tous types de contenus, en comme hors ligne.

Enfin, l’outil proposerait de superposer le texte original et sa traduction, sans avoir à recharger la page. Idéal pour comparer les deux contenus et vous assurer que la traduction demeure la plus correcte possible.

Et pour l'iPad ?

Parallèlement, le site web a donné un aperçu d’iPadOS 14. Il n'est pas certain qu’Apple y inclura les mêmes fonctions de traduction. Toutefois, la version étudiée par 9to5Mac laisse entrevoir une mise à jour importante, ainsi qu’une meilleure prise en charge d’Apple Pencil. A l’aide du stylet, vous auriez désormais la possibilité d’ajouter des notes ou de dessiner sur un site web et faire défiler la page.

Il convient de prendre toutes ces informations avec des pincettes pour l’instant. Jusqu’aux révélations officielles qu’Apple nous fournira pendant l’événement virtuel WWDC 2020, qui débutera le 22 juin et nous exposera plus en détails iOS 14 et iPadOS 14.

