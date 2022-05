Les nouveaux PC portables MSI Gaming et Creator à prix cassé pour les French Days

>>>> Toutes les offres MSI 12ème génération

Lors du dernier CES 2022, MSI avait fait fort en présentant plusieurs nouveaux ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Core série H de 12ème génération avec des cartes graphiques allant jusqu’au modèle GeForce RTX 3080 Ti. Tous les modèles ont impressionné et certains ont même été récompensés par plusieurs awards.

Si ces PC portables dotés d’un processeur Intel Core série H de 12ème génération plaisent autant, c’est parce qu’ils sont ce que les nouvelles technologies peuvent faire de mieux aujourd’hui. Equipés du logo “Meta-Ready”, ils sont prêts pour la nouvelle ère du métavers et cadencés par l’architecture Ampere révolutionnaire.

Cette nouvelle gamme d’ordinateurs portables gaming promet des performances processeurs 30 à 45% supérieures. Ils sont équipés d’un pad thermique à changement de phase pour un refroidissement innovant aussi efficace que le métal liquide (mais en plus fiable et sécurisé), ainsi qu’une exploitation absolue de toute la puissance de la machine.

Le MSI Vector GP66 : un PC portable conçu pour les performances

Pendant les French Days, MSI vous propose notamment de découvrir la série Vector GP66. Dotés de la 12ème génération de processeur Intel Core Série H, les ordinateurs Vector GP66 vous propose toute la puissance nécessaire pour des sessions de jeux sans limite. Il est par exemple doté de la technologie Cooler Boost 5 pour éviter toute surchauffe de la machine. Avec les MSI Vector GP66, vous pouvez atteindre jusqu’à 210 watts grâce à la technologie MSI Overboost.

(Image credit: MSI)

Sur son impressionnante fiche technique, on trouve :

Un processeur Intel Core de 12ème génération

Une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8 Go GDDR6 (12UH) / 3070 Ti Laptop GPU 8 Go GDDR6 / 3060 Laptop GPU 6 Go GDDR6 (12UE) (au choix)

Un clavier gaming SteelSeries à rétroéclairage LED RGB au touche par touche

2 ventilateurs dédiés et 6 caloducs en cuivre pour le refroidissement Cooler Boost 5

MSI Center avec mode Gaming exclusif

Le MSI Stealth GS77 : un PC fin et élégant pour le gaming et le travail

Récompensé à plusieurs reprises, le MSI Stealth GS77 est aussi léger que puissant et peut répondre aussi bien aux besoins des fans de gaming qu’à ceux qui cherchent un ordinateur puissant pour travailler. Elégant, il propose des charnières en alliage de zinc très résistantes avec une nouvelle couleur “Core Black”.

Adapté à une utilisation professionnelle, il propose un pavé tactile et des touches plus larges pour une frappe précise et une expérience confortable. Il est également doté de 6 haut-parleurs et offre ainsi des sons aigus très nets et des sons graves équilibrés. Parmi ses autres bons côtés, on trouve aussi le bouton de verrouillage de la webcam et la fonction charge Power Delivery jusqu’à 100 watts. Vous êtes ainsi sûr de conserver votre intimité et votre mobilité.

(Image credit: MSI)

La fiche technique du MSI Stealth GS77 propose par exemple :

Un processeur Intel Core de 12ème génération

Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16 Go GDDR6 (12UHS) / 3080 Laptop GPU 8 Go GDDR6 (12UH) / 3070 Ti Laptop GPU 8 Go GDDR6 (12UGS) au choix

Un écran 17,3 pouces UHD ou QHD avec entre 120 et 240Hz en taux de rafraîchissement

Un large pavé tactile en verre avec gestes multipoints et lecteur d’empreintes digitales

Un capteur de lumière ambiante pour ajuster la luminosité de l’écran

Etc.

Le MSI Creator Z16P : le PC portable 16” qui supporte l’utilisation d’un stylet

MSI vous propose également la série Creator Z16P. Doté d’un écran de 16”, c’est un des rares ordinateurs portables dans sa gamme d’écrans qui supporte l'utilisation d’un stylet. Il propose un affichage 16:10, des bords fins et la technologie True Pixel pour vous accompagner dans les meilleures conditions dans votre travail créatif.

Grâce à son système de refroidissement Vapor Chamber Cooler qui produit une surface de refroidissement 76% plus grande, il propose des performances améliorées de 20%, un flux d’air optimisé de 6% et une température réduite de 2°C. Parfaitement adapté aux créateurs, mais aussi aux professionnels curieux ou aux particuliers qui aiment la qualité, le MSI Creator Z16P offre des performances élevées et un design élégant grâce à son châssis en aluminium. Grâce au stylet MSI Pen, votre navigation sera de plus facilitée et vous pourrez améliorer votre productivité.

(Image credit: MSI )

Le MSI Creator Z16P propose notamment sur sa fiche technique :

Un processeur Intel Core de 12ème génération

Un écran 16” QHD tactile avec taux de rafraîchissement de 165Hz

Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30 série Laptop GPU

Une mémoire de 32Go DDR5-4800 avec 2 slots de 16G, jusqu’à 64Go

Une webcam Full HD à infrarouge

(Image credit: MSI)

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.