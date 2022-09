L’Apple Watch Pro est-elle la montre sportive qui fera trembler Garmin ?

Les rumeurs d'une Apple Watch plus musclée et spécialement dédiée aux sportifs s’amplifient à l’approche de la keynote de rentrée de la société, le 7 septembre.



Les leakers Sonny Dickson et UnclePan ont partagé de nouvelles images sur Twitter (opens in new tab) et Weibo (opens in new tab). Ces dernières exposent une série d'accessoires tiers prétendument conçus pour l'Apple Watch Pro, la future montre connectée haut de gamme du constructeur. Ces étuis en silicone présentent des découpes qui, si elles sont exactes, corroborent les précédentes rumeurs annonçant l'ajout d'un tout nouveau bouton et d'un écran plus grand sur la smartwatch tant attendue.

Les étuis en question présentent également une saillie importante du côté droit qui semblerait accueillir une couronne numérique plus grande. Un extra qui devrait plaire aux amateurs d’activités sportives en plein air. Découvrez les visuels en question ci-dessous.

En plus d'être équipée d'un nouveau bouton et d'une couronne numérique plus épaisse, l'Apple Watch Pro intégrerait de même un écran nettement plus large, qui permettrait à ses porteurs d'afficher simultanément ses données de suivi fitness et santé.

C'est du moins ce qu'affirme Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg (opens in new tab). Selon lui, le modèle Pro - qui devrait être une version améliorée de l'Apple Watch 8 - bénéficierait de cadrans redessinés et d'un nouveau mode basse consommation.

Il convient de préciser qu'Apple elle-même n'a pas encore mentionné officiellement l'existence d'une Apple Watch Pro, mais nous sommes convaincus qu’elle nous parviendra prochainement - sous un nom et une forme donnés -, étant donné la quantité de fuites prometteuses que nous avons lues et vues ces dernières semaines. C'est un produit qui semble constituer une évolution logique pour Apple, puisque la société a introduit des versions Pro dans presque tous ses groupes de produits grand public (pensez aux iPhones, MacBooks et AirPods).

Nous attendons une annonce officielle de l’Apple Watch Pro lors de la keynote prévue le mercredi 7 septembre. Au cours de laquelle devraient également être dévoilées les Apple Watch SE 2 et Apple Watch 8.

TechRadar assistera à l'événement. Réactualisez régulièrement la page d’accueil du site pour en savoir plus sur les montres next-gen de la marque, à travers leur prise en main puis leurs évaluations complètes.