Le nouvel iPhone 14 arriverait plus tôt que prévu cette année

Cette année, l'iPhone 14 arrivera plus tôt qu’à l’accoutumée, selon Mark Gurman - le leaker Apple le plus pointilleux de la planète. Alors que l'iPhone 13 a fait une apparition fin septembre 2021, le nouvel iPhone 14 devrait faire son entrée le 7 septembre prochain, juste après le Labor Day (la fête du travail américaine). Les livraisons de l’appareil, elles, commenceraient le vendredi suivant, soit le 16 septembre.

On s'attend à ce qu'Apple présente quatre modèles, deux standards et deux pros. Exit le modèle mini, les deux éditions les plus abordables - l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max - sont déjà réservés aux utilisateurs à grandes paumes ou à ceux qui préfèrent manipuler leur smartphone à deux mains.



La catégorie "Pro" offrira une mise à niveau de la configuration photo et du traitement logiciel. Elle sera portée par les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, qui pourraient accueillir une nouvelle puce A16 Bionic, alors que les modèles standards conserveront la puce A15 de l’an dernier.

Tous les signaux sont au vert

Le lancement de l’iPhone 13 a eu lieu un peu plus tard en septembre, mais il aurait pu glisser encore plus loin dans l’agenda d’Apple, en raison de problèmes d'approvisionnement. Nous avons vu un certain nombre de lancements mobiles tardifs cet été et nous avons entendu peu de plaintes concernant des contraintes d'approvisionnement. Même si l’introduction de l'iPhone 14 n'aurait lieu qu'une semaine plus tôt par rapport à celui de l’iPhone 13, nous considérons que c'est un bon signe pour l'industrie qui retrouve enfin un équilibre. Une stabilité permettant d’approvisionner les consommateurs sans augmenter les prix ou provoquer d'énormes retards de livraison.

Apple devrait également annoncer une nouvelle Apple Watch 8 lors de la keynote de septembre.

