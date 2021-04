Le nouvel appareil photo Olympus arrive "dans les prochaines semaines"

Quelques mois seulement après qu'Olympus ait finalisé la vente de sa division d'imagerie à un groupe d'investissement, la nouvelle société - OM Digital Solutions - a laissé entendre qu'elle était sur le point de sortir un nouvel appareil photo.

Dans une interview révélatrice accordée à Digitech, Sandro Rymann, vice-président des ventes et de la gestion des produits de la société, a déclaré qu'un "nouvel appareil photo sera disponible dans les prochaines semaines et que ce ne sera pas le dernier de cette année fiscale".

Malheureusement, il n'y a pas eu plus de détails sur cet appareil, mais Sandro Rymann a ajouté qu'OM Digital Solutions prévoyait un successeur à l'Olympus TG-6, un compact robuste qui figure toujours en tête de notre guide des meilleurs appareils photo étanches.

A propos du TG-6, Rymann a déclaré : "Nous continuons la ligne et à un moment donné, nous présenterons également un successeur au modèle actuel, le TG-6".

Bien sûr, cela ne signifie pas que l'appareil photo à venir d'OM Digital sera un TG-7, ou quel que soit le nom qu'il prévoit de donner à son prochain appareil compact robuste. Mais il semble que nous n'aurons pas à attendre longtemps pour le savoir - et, fait intéressant, il pourrait bien s'agir d'un appareil de la marque Olympus.

Selon Rymann, la vente de la division imagerie d'Olympus ne signifie pas nécessairement la fin du nom Olympus. "Beaucoup nous demandent si le nom sera bientôt remplacé par un autre", a-t-il déclaré. "Nous sommes autorisés à continuer à utiliser la marque pour les prochaines années et pour une période plus longue que ce que nous avions initialement supposé."

(Image credit: Future)

En pleine nature

Alors, quel pourrait être le nouvel appareil photo OM Digital, ou de la marque Olympus ? Il est difficile de le prédire pour l'instant, car la nouvelle société repart sur une nouvelle trajectoire.

Cela dit, l'interview de Digitech a révélé quelques indices supplémentaires, notamment le fait que le successeur confirmé de l'Olympus TG-6 sera probablement une exception. Interrogé sur les plans futurs, M. Rymann a déclaré qu'OM Digital étudiera les tendances du marché et que celles-ci "pourraient signifier, par exemple, que nous investirons moins dans les modèles d'entrée de gamme à l'avenir, si nous constatons qu'ils ne sont plus demandés".

En d'autres termes, ne vous attendez pas à ce qu'il succède à des appareils tels que l'Olympus Pen E-PL10, car il semble qu'OM Digital s'adresse plutôt aux photographes spécialisés, comme les photographes animaliers. Comme l'a déclaré Rymann à Digitech, "pour nous, il s'agit maintenant de nous concentrer sur le groupe cible qui bénéficie réellement des avantages d'un système petit et léger".

Ce groupe est apparemment constitué de "photographes d'aventure et de plein air", ainsi que de "photographes d'oiseaux et d'autres animaux sauvages, mais aussi de macros et de paysages". Cela a beaucoup de sens, car l'un des avantages du système Micro Four Thirds est de pouvoir obtenir de longs téléobjectifs dans un système beaucoup plus petit que les appareils plein format - et la feuille de route des objectifs d'OM Digital montre que c'est vers cela que ses appareils se dirigent probablement.

Comme l'a conclu M. Rymann, la photographie devient de plus en plus une niche et "dans cette niche, nous aimerions nous concentrer spécifiquement sur les photographes d'aventure en plein air. Les téléphones portables ne seront pas en mesure de prendre des photos d'animaux rapides sur de longues distances, avec une mise au point nette et en haute résolution."

La seule question qui se pose est de savoir si l'appareil photo à venir d'OM Digital est un nouveau boîtier résistant aux intempéries pour les photographes animaliers, ou le successeur de l'Olympus TG-6.