La future montre connectée Oppo est-elle la fusion parfaite entre Apple Watch 5 et Wear OS ?

Si l’Apple Watch 6 et la Google Pixel Watch génèrent à ce jour plus de requêtes curieuses sur les moteurs de recherche, il ne faudrait pas laisser de côté la prochaine smartwatch d’Oppo. Cette dernière devrait leur griller la politesse avec un lancement imminent, selon de récentes rumeurs.

Bien qu’aucune date de sortie ni aucun prix n’ait fuité jusqu’ici, des photos commencent à circuler sur le réseau social chinois Weibo. Elles révèlent un cadran carré, mais surtout une interface des plus étranges.

La montre semble fonctionner sous Wear OS - il n’est pas impossible que nous ayons affaire à une surcouche, une démarche fréquemment employée par Xiaomi. Toutefois, la police de caractères illustrée ici n’est pas sans rappeler celle de WatchOS, le système d’exploitation d’Apple dédié aux montres connectées.

Les rumeurs mentionnent également l’insertion d’un moniteur de fréquence cardiaque, que nous trouvons déjà sur les dernières Apple Watch. Si l’option se confirme, le constructeur devra encore obtenir des autorisations internationales indispensables pour l’activer dans des pays frileux comme les États-Unis et le Royaume-Uni.

L'origine du visuel ci-dessus demeure floue. Deux leakers célèbres sont suspectés : d’un côté Digital Chat Station à qui l’on doit de nombreuses fuites sur l’évolution des puces Snapdragon, de l’autre Ben Geskin, spécialiste des indiscrétions sur les produits Apple.

La véracité du visuel laisse en tout cas peu de doutes et laisserait entendre qu’Oppo se lancerait sur une troisième voie dans l’univers des smartwatches, entre Wear OS et WatchOS. A la manière des Windows Phones, il y a quelques années.

Sur Twitter, Brian Shen, vice-président d’Oppo, nous a récemment livré un indice de taille sur l’introduction officielle de la future montre connectée. Celle-ci serait présentée le 6 mars. Nos interrogations devraient donc être levées sous peu.

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZqFebruary 17, 2020