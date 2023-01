La dernière fuite concernant le Samsung Galaxy S23 révèle combien vous paierez pour chaque version du téléphone

Les téléphones Samsung Galaxy S23 seront lancés le 1er février, mais nous ne savons pas encore combien ils vont coûter. Une nouvelle rumeur apporte un éclairage sur les possibles tarifs de départ de ces appareils aux États-Unis.

Le célèbre informateur @RGcloudS (s'ouvre dans un nouvel onglet) sur Twitter (via Notebookcheck (s'ouvre dans un nouvel onglet)) a publié les prix de deux modèles Galaxy S23, deux modèles Galaxy S23+, et trois modèles Galaxy S23 Ultra - c'est à dire pratiquement tous, même si une déclinaison du S23+ semble absente.

Il faut croire que Samsung a réussi à égaler les prix des Galaxy S22 et Galaxy S22+ de l'année dernière avec les nouveaux modèles, bien que le Galaxy S23 Ultra paraisse plus cher que son prédécesseur (le modèle le moins cher est cependant équipé d'un stockage interne deux fois plus important).

Les prix dans leur intégralité

Selon cette source, le Galaxy S23 commencera à 799 $ pour le modèle avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, tandis que la version avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM vous coûtera 849 $.

Quant au modèle Plus, il faudra compter 999 $ pour la version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, et 1 049 $ pour 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Nous pensons qu'il y aura également une version de 512 Go, mais elle n'est pas mentionnée ici.

Enfin, le S23 Ultra est censé coûter 1 249 $ (256 Go de stockage, 8 Go de RAM), 1 349 $ (512 Go de stockage, 12 Go de RAM) ou 1 499 $ (1 To de stockage, 12 Go de RAM). À titre de comparaison, le Galaxy S22 Ultra était proposé à partir de 1 199 $ avec 128 Go de stockage.

Les prix de vente en France ne seront connus que lors du lancement officiel.

Analyse : pression sur les prix

Jusqu'à présent, la majorité des rumeurs entourant le Samsung Galaxy S23 laissaient entendre que ces téléphones coûteraient plus cher que leurs équivalents Galaxy S22 - compte tenu de l'inflation, de la lutte actuelle contre la pandémie de coronavirus et de plusieurs autres facteurs se combinant pour faire grimper les prix.

Maintenant, il semble que Samsung pourrait être en mesure de maintenir les prix de l'année dernière, au moins sur le S23 standard et le modèle Plus. Il est possible que les dirigeants de la société aient décidé de prendre un peu de recul sur la marge de profit pour ne pas augmenter ses tarifs.

Et c'est compréhensible - avec la plupart des régions du monde dans une situation économique actuelle incertaine, les gens vont surveiller leur budget de très près. Il n'est pas facile à l'heure actuelle de justifier une dépense importante pour la mise à jour d'un smartphone.

Nous n'avons pas inclus les taux de conversion des monnaies internationales car il est peu probable que Samsung les utilise. Si les prix restent les mêmes pour les deux téléphones les moins chers, le modèle standard coûtera £769 / AU$1,249 (environ 738 euros hors taxes) et le modèle Plus £949 / $1,549 (environ 925 euros hors taxes). Les prix de lancement en France des Galaxy S22 et S22+ ont été respectivement de 859 et 1059 €.