Hunters saison 2 : date de sortie, histoire, acteurs. On vous dit tout.

La saison 2 de Hunters est officiellement annoncée, malgré des réactions mitigées entre fans et critiques. Créée par David Weil et produite par Jordan Peele, la première saison a atterri sur Amazon Prime en février 2020 et a suivi les péripéties des chasseurs nazis en 1977 à New York alors qu'ils traquaient des officiers de haut rang qui essayaient de créer un quatrième Reich aux États-Unis.

Cela dit, nous n'avons pour le moment aucune idée de la date de sortie et il est pratiquement impossible d'en prévoir une avec la perturbation permanente que représente le coronavirus. Quoi qu'il en soit, il semble peu probable que nous puissions assister à la saison 2 de Hunters avant la fin de l'année 2021.

Attention, si vous choisissez de lire la suite de cet article vous vous exposez à des spoilers.

Les créateurs de Hunters veulent faire cinq saisons de l'émission

Ceux qui ont déjà regardé les dix épisodes de la saison 1 savent que la fin pour le moins surprenante aura de nombreuses retombées. Il semble que les chasseurs en titre vont se rendre en Europe pour traquer et tuer huit autres membres clés du personnel nazi. On apprend également qu'Adolf Hitler est toujours vivant en Argentine, avec pour objectif de créer un quatrième Reich. Pendant ce temps le terrifiant tueur à gages nazi Travis Leich recrute une armée depuis la prison, ce qui ne peut être qu'une mauvaise nouvelle.

Les créateurs de Hunters ont déjà de nombreux projets pour la saison 2. Dans une interview accordée à Refinery29, Nikki Toscano, l’une des showrunner de la série, confirmait il y a plusieurs mois déjà que les personnages pourraient se rendre en Europe.

Elle précisait également que Joe (Louis Ozawa), kidnappé par les nazis à la fin de la saison 1, pourrait être armé par eux au cours de la saison 2. "Vous verrez qu'il y a beaucoup de travail d'introspection, pour savoir qui est Joe, ce qui le motive et comment les nazis peuvent l'utiliser comme outil de destruction".

Le créateur David Weil a déclaré pour sa part à Business Insider qu'il avait des plans pour de nombreuses saisons à venir. "J'ai des idées pour au moins cinq saisons sur la direction que prendra la série, et je connais déjà la fin", a-t-il déclaré.

Hunters saison 2 : à quoi s'attendre

L'apparition d'Hitler dans le final de Hunters est un rebondissement majeur. On ne voit pas son visage en entier, juste la moitié inférieure avec la moustache. Cela suggère que pour une saison 2, ils peuvent soit choisir un acteur de haut niveau pour incarner Adolf Hitler, soit le garder en arrière-plan comme méchant.

La première question à laquelle il faudra répondre dans la saison 2 est donc de savoir ce qui arrivera à Joe, que l’on retrouve à table avec Hitler et le Colonel (Lena Olin), dont nous savons maintenant qu'il s'agit de la femme d'Hitler, Eva Braun.

Mais ce n'est qu'un fil conducteur de l'intrigue. Nous savons que les chasseurs eux-mêmes, y compris Jonas, sont frappés par le fait que l'homme qu'ils connaissaient sous le nom de Meyer Offerman (Al Pacino) était en fait le tristement célèbre chirurgien nazi, The Wolf. Nous ne sommes pas non plus encore tout à fait sûrs des motivations de la nonne Soeur Harriet (Kate Mulvany), qui complote quelque chose avec une tierce personne encore inconnue.

L'agent Millie Morris (Jerrika Hinton), quant à elle, a été approchée par un membre du Congrès pour rejoindre un groupe de travail plus légitime afin de trouver les nazis cachés en Amérique.

Le toujours terrifiant nazi Travis (Greg Austin) a assassiné son avocat juif en prison afin d'attiser le sentiment antisémite parmi les prisonniers, et il a l'intention de recruter une armée pendant qu'il est derrière les barreaux. Son compagnon nazi Biff Simpson (Dylan Baker) s'est échappé en Union soviétique, où il transporte de faux documents pour se fondre dans la masse.

Quoi qu'il arrive, Al Pacino ne sera pas de retour, à moins que ce ne soit sous forme de flashback : le faux Meyer Offerman étant mort.

La première saison des Chasseurs était certes imparfaite mais divertissante. Avec un peu trop de personnages et une alternance entre absurde et sérieux, la série n’a pas plu à tout le monde. Néanmoins, nous sommes curieux de savoir où va cette histoire emmènera les chasseurs dans la saison 2.

