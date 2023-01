Galaxy Book 3 : de nouveaux secrets révélés sur les futurs ordinateurs portables de Samsung

A quelques jours de l'événement du Galaxy Unpacked 2023, de nouvelles images, concernant la prochaine gamme d'ordinateurs portables de Samsung, ont émergé en dévoilant la gamme Galaxy Book 3 ; plus précisément les modèles Pro, 360, Pro 360 et Ultra.

Gardez à l'esprit qu'il s'agit de visuels dévoilés par MySmartPrice (s'ouvre dans un nouvel onglet), il est donc possible que les produits commercialisés aient un aspect un peu différent. Si l'on en croit ces images, les nouveaux appareils ne seront pas si différents de la précédente gamme Galaxy Book 2, Samsung ne réinventant pas la roue en matière de design. Par ailleurs, les appareils seront dotés des mêmes ports de base, tels qu'un emplacement pour carte microSD et une prise casque. Les changements les plus importants, semble-t-il, se produiront sous le capot.

Le Galaxy Book 3 Pro serait lancé en deux tailles d'écran, une option de 14 pouces et une autre de 16 pouces, qui pourraient toutes deux être équipées d'un écran AMOLED d'une résolution de 3K. Selon les fuites, les clients pourront également choisir entre deux processeurs - soit un processeur Intel Core i5-1340P ou un Core i7-1360P de 13e génération.

Les batteries seront également différentes en fonction de la taille du modèle. La version 14 pouces pourrait être dotée d'une batterie de 63 W/h (wattheures), tandis que la version 16 pouces pourrait être équipée d'une batterie plus grande de 76 W/h. Pour compléter le matériel, le duo Galaxy Book 3 Pro sera livré avec 16 Go de RAM DDR5, jusqu'à 1 To de SSD et un GPU Iris XE.

Modèles 360

Quant au Galaxy Book 3 360, il pourra passer d'un ordinateur portable à une tablette, d'où son nom. Des fuites datant du début du mois (s'ouvre dans un nouvel onglet) montrent que ce modèle pourrait éventuellement être lancé avec une seule taille d'écran, 15 pouces. Cela le rendra un peu plus grand que l'ordinateur portable Galaxy Book 2 360. On sait très peu de choses sur ce modèle, si ce n'est qu'il sera équipé d'un processeur Intel Evo i7 de 13e génération et d'un stylet, qui pourrait être le S Pen. Le Galaxy Book 3 Pro 360 sera également lancé avec le même accessoire.

À ce propos, le Book 3 Pro 360 pourrait partager des similitudes avec son homologue plus rigide. Pour commencer, la rumeur veut qu'il soit proposé dans les mêmes tailles d'écran de 14 et 16 pouces, tout en arborant un écran Super AMOLED à résolution 3K. Selon les fuites, cette résolution s'élève à 2880x1800 pixels, ce qui signifie un rapport d'aspect de 16:10.

Il n'est pas encore confirmé que le Book 3 Pro aura cette même quantité de pixels, mais on peut imaginer que ce sera le cas. Le Pro 360 "sera disponible en deux options de processeur" - un Intel Evo i5 1340p et i7-1360 de 13e génération intégré à un GPU Iris Xe. À côté de ce chipset, on trouvera jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 1 To de SSD pour le stockage.

Le Galaxy Book 3 Pro 360 bénéficie également du support Dolby Atmos pour un son de très bonne qualité. On ignore pour l'instant si les autres ordinateurs portables bénéficieront de cette fonctionnalité.

Galaxy Book 3 Ultra

Des informations sur le Galaxy Book 3 Ultra (s'ouvre dans un nouvel onglet) ont fuité plus tôt le 21 janvier, et l'appareil semble à la hauteur de son homonyme. Ce modèle serait lancé avec un CPU Intel Core i9-13900H de 13e génération et la carte graphique NVIDIA RTX 4070, dont l'existence demeure un mystère. Le Book 3 Ultra devrait être doté d'un écran AMOLED 3K de 16 pouces (2880x1880 pixels).

Prenez tout ce qui est mentionné ici avec des pincettes car les choses peuvent changer à la dernière minute, surtout en ce qui concerne le Galaxy Book 3 Ultra. Des images et des rumeurs concernant le GPU RTX 4070 circulent sur Internet, mais il n'y a rien d'officiel venant de NVIDIA.

Les informations sur le modèle de base du Galaxy Book 3 n'ont pas encore filtré, mais nous n'allons pas attendre très longtemps pour en savoir plus. Le Samsung Unpacked 2023 est prévu pour le 1er février à 19 heures (heure fraçaise).