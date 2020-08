Nintendo Switch : un nouveau jeu Zelda arrive, et ce n'est pas Breath of the Wild 2

Bande-annonce de Breath of the Wild 2

Une nouvelle liste Amazon vient d’apparaître et fait état d’un jeu sur Nintendo Switch inédit. Et pas n’importe lequel, puisque qu’il ne s’agit ni plus ni moins que de The Legend of Zelda : Skyward Sword.

Ce titre original de 2011, acclamé par la critique, avait été lancé à l'origine sur Wii avant de refaire une apparition sur l’eShop de la Wii U en 2016. Il s’agissait du dernier jeu Zelda en date appartenant à la lignée principale. Avant que Breath of the Wild ne débarque sur Nintendo Switch en 2017. Un portage du titre sur la nouvelle console hybride de Nintendo semble donc être une bonne idée et pourrait venir élargir le public de la saga Zelda.

Bien qu'il n'y ait pas encore eu d'annonce officielle de la part de la firme, la liste qui est apparue sur Amazon indique clairement un titre Nintendo Switch facturé à à un prix de 69,99 £ (environ 77,30 €).

Ce qui donne encore plus de crédit à cette fuite, c'est la célébration imminente du 35e anniversaire de la série Legend of Zelda, qui aura lieu en 2021 et qui coïncide également avec le 10e anniversaire de la sortie de Skyward Sword.

2021, l'année Zelda ?

Bien que l'authenticité de cette liste s'avère difficilement contestable, rien ne nous permet d'affirmer une arrivée prochaine de ce portage, ni d'avancer une quelconque date de sortie. Comme mentionné plus haut, 2021 marquera le 35e anniversaire de la franchise et il se peut que Nintendo utilise ce remake de Skyward Sword pour faire patienter ses fans jusqu'à ce que Breath of the Wild 2 arrive enfin sur la console.

La suite de Breath of the Wild avait été présentée à l'E3 2019 via une bande-annonce assez mystérieuse, qui laissait présager le retour de Demise, grand méchant de Skyward Sword, et véritable force maléfique se dissimulant derrière le plus emblématique Ganondorf.

Il serait donc judicieux de rappeler aux joueurs les origines de Demise, ou, pour ceux qui n'ont pas encore joué à Skyward Sword sur Wii ou Wii U, de présenter le personnage pour la première fois, avant son possible retour dans la suite de la franchise.

Et étant donné l'importance des mouvements dans les combats de Skyward Sword, il y aura beaucoup de possibilités à exploiter avec les Joy-Con, enfin, si jamais ceux-ci arrêtent de drifter en tout cas.