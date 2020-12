Le nombre d’abonnement aux réseaux 5G a déjà surpassé celui des forfaits 4G effectifs

Les réseaux 5G sont déjà bien plus attractifs que les réseaux 4G, avec un nombre d’abonnés qui ne cesse de progresser - et ce, alors que le monde entier est en train d’adopter la connectivité à haut débit. Selon les analystes du cabinet 5G Americas, le volume de connexions 5G a dépassé 229 millions de comptes créés en un peu moins d'un an, soit quatre fois la vitesse de croissance des clients de la 4G sur la même période.

Cette expansion continue fait de la 5G, la technologie mobile qui connaît la croissance la plus rapide de l'Histoire, malgré les défis complexes que l'année 2020 a lancés au monde.

La planète est prête pour la 5G

L’entreprise britannique Omdia a, de son côté, recensé plus de 225 millions de nouveaux abonnés 5G sur la planète, entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020. Ce chiffre représente également une augmentation de 66 % par rapport au second trimestre 2020, et devrait atteindre 236 millions d’utilisateurs du réseau next-gen d'ici la fin de l'année. Il a fallu quatre ans aux opérateurs 4G internationaux pour atteindre ce palier.

Pour ce qui est de la prise en charge de la 5G, Omdia comptabilise 143 réseaux commerciaux internationaux propres à la nouvelle technologie. Ils devraient être 180 d'ici fin 2020. 29 réseaux 5G ont été mis en service au cours du seul troisième trimestre 2020, ce qui montre l'énorme pression exercée sur les opérateurs du monde entier pour assurer une transition rapide.

Cette croissance s’accompagne en outre d’une hausse exponentielle de la conception de smartphones 5G prêts à l'emploi. Une récente observation de la Global Mobile Suppliers Association (GSA) fait état de 519 appareils mobiles 5G qui seront en circulation dès 2021 - 303 s’avérant commercialement disponibles depuis la fin du mois de novembre 2020.

« L'émergence des réseaux 5G arrive à un moment opportun où le télétravail se normalise. Ce réajustement du monde professionnel démontre clairement la nécessité d'une connectivité mobile plus rapide et fiable. L’exigence d’une distanciation sociale a clairement changé notre façon de travailler, de vivre et de nous divertir », soutient Chris Pearson, président de 5G Americas.

Malgré la croissance rapide de la 5G, les réseaux 4G continuent de se distinguer par leurs performances, avec 5,8 milliards de connexions enregistrées, toujours opérationnelles à la fin du troisième trimestre 2020.

Via 5G Americas