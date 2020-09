Oculus Quest 2 révélé : les casques VR Oculus pour PC vont-ils disparaître ?

Les fuites étaient bien réelles : Oculus Quest 2 est en route, et devrait offrir l'expérience de réalité virtuelle autonome la plus complète à ce jour.

10% plus léger que le premier Oculus Quest (il pèse 503 g), le futur casque VR embarque un écran LCD 50% plus net (1832 x 1920 pixels par œil) que son prédécesseur OLED. Il est doté d'un processeur amélioré, le Qualcomm Snapdragon XR2, qui permettra à chaque session VR de bénéficier d’un taux de rafraîchissement fluide de 90Hz. La RAM, elle aussi, a été augmentée de 4 Go à 6 Go, tandis que les manettes disposent d’une autonomie deux fois plus grande et d’un suivi des mains intégrés. N’oublions pas les deux haut-parleurs directifs ajoutés dans l’arceau.

Grâce aux capteurs externes, il n'est plus nécessaire de disposer d’une station d’accueil ou d’un équipement PC complémentaire, tout étant alimenté par le casque Oculus Quest 2 lui-même. La batterie, chargée par USB-C, possède une durée de vie de 2 à 3 heures, selon l’application VR que vous utiliserez.

Les précommandes sont ouvertes aujourd'hui, mais il faudra attendre le 13 octobre pour l’acheter directement en boutique. Le casque VR est disponible en deux versions : une option 64 Go commercialisée à 349 € et une seconde de 256 Go au tarif de 449 €. Ce qui rend cette nouvelle génération nettement moins chère que l’originale - la variante 64 Go coûtant autant que celle de 256 Go aujourd’hui.

La fin d'une époque

Mais le lancement d'Oculus Quest 2 marque également la fin d'une époque pour Oculus, et entraîne avec lui quelques disparitions dans sa lignée. À partir de maintenant, Oculus se concentrera sur les casques mobiles comme le Quest 2 et n’a plus l’intention de concevoir du matériel VR dédié au PC.

Cela signifie que le Rift S de l'année dernière sera le dernier casque Oculus pour PC. Jusqu’à nouvel ordre et bien que la société continue de prendre en charge l’assistance de ce produit.

Heureusement, grâce au système Oculus Link, les propriétaires d'Oculus Quest des deux générations existantes peuvent toujours profiter des expériences les plus impressionnantes, développées à la base pour les joueurs PC. Il suffit en effet de brancher votre casque sur le PC via un câble USB 3.0 à haut débit. Toutefois, on peut craindre que, la ligne Quest étant désormais le plus petit dénominateur commun parmi la communauté VR d’Oculus, les développeurs commencent à hésiter à créer des jeux dépendant d'un équipement PC haut de gamme. Ce qui limiterait dès lors le potentiel des titres VR AAA comme Asgard's Wrath et Lone Echo.