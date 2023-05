Bill Gates se confie : “J'ai réalisé que la vie ne se résumait pas au travail…"

Si Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a laissé sa place à la tête de l’entreprise, cela n’empêche pas celle-ci de continuer sa route. Et si Microsoft est sur le point d’abandonner définitivement Explorer, celle-ci compte bien suivre la “mode” de l’intelligence artificielle. Elon Musk accuse d’ailleurs Microsoft d’avoir utilisé des données de Twitter afin de mettre au point son IA. Et si les deux entrepreneurs ont en commun le fait de dédier leur vie à leur travail, Bill Gates regrette de ne pas avoir plus profité de la vie.

Lors d'un discours de remise des diplômes a des étudiants, Bill Gates déclare ainsi : "Vous n'êtes pas un fainéant si vous vous laissez aller [...] Lorsque j'avais votre âge, je ne croyais pas aux vacances. Je ne croyais pas aux week-ends. Je poussais tout le monde autour de moi à travailler de très longues heures".

Bill Gates : “N'attendez pas aussi longtemps que moi pour apprendre cette leçon.”

Ce trait est partagé avec Elon Musk, qui incite ses employés à travailler davantage, et s’oppose fermement au télétravail. Le PDG de Twitter, Tesla et SpaceX travaillerait d’ailleurs jusqu'à 100 heures par semaine. Il est également connu pour dormir sur le sol des usines Tesla, ou pour ne pas dormir du tout. Bill Gates affirme d’ailleurs : ”Dans les premiers temps de Microsoft, mon bureau donnait sur le parking - et je notais qui partait tôt et qui restait tard.”

Le milliardaire et désormais philanthrope regrette ainsi de ne pas avoir davantage profité de la vie. Bill Gates ajoute : "Mais en vieillissant, et surtout en devenant père, j'ai réalisé que la vie ne se résumait pas au travail. N'attendez pas aussi longtemps que moi pour apprendre cette leçon. Prenez le temps d'entretenir vos relations, de célébrer vos succès et de vous remettre de vos échecs. Faites une pause quand vous en avez besoin. Ménagez les personnes qui vous entourent lorsqu'elles en ont besoin également.”