Arcane saison 2 : tout ce que l'on sait pour l'instant

Arcane saison 2 : infos clés - Aucune date précise de sortie n'a encore été fixée - Le lancement serait prévu pour cette année - Trois personnages clés reviennent - L'histoire devrait reprendre directement après la fin de la saison 1 - Les créateurs dévoilent les arcs de personnages et les détails de l'intrigue pour la saison 2 - Les showrunners recherchent de nouveaux collaborateurs pour la musique - Les fans craignent que la saison 2 ne mette fin à l'histoire de Vi et Jinx - Les saisons suivantes sont probablement déjà en cours de préparation

Quand la saison 2 d'Arcane arrivera-t-elle enfin sur nos écrans ? C'est une bonne question, mais nous n'avons pas encore de réponse.

En effet, Riot Games, Netflix et Fortiche Productions travaillent toujours à l'élaboration du prochain opus de la série animée à succès. Nous espérons qu'elle arrivera dans le courant de l'année, mais il est fort possible que la saison 2 de cette série qui compte parmi des meilleures séries Netflix de ces dernières années ne soit pas lancée avant 2024. Une nouvelle qui attriste tout le monde.

En attendant, il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations majeures sur la deuxième saison d'Arcane, y compris les intrigues, les personnages qui reviendront, la date de lancement potentielle, etc.

Vous trouverez ci-dessous des spoilers importants sur la première saison d'Arcane. Des spoilers potentiels de la saison 2 d'Arcane sont également abordés.

Jinx sera toujours un personnage important dans la saison 2 d'Arcane (Image credit: Netflix/Riot Games)

La saison 2 d'Arcane n'a toujours pas de date de sortie, bien qu'elle soit en production depuis novembre 2021.

Étant donné qu'elle est en développement depuis 18 mois (publiquement, du moins), elle devrait bientôt être disponible, n'est-ce pas ? Selon Nicolo Laurent, PDG de Riot Games, elle n'était pas censée arriver en 2022, mais cela ne signifie pas non plus qu'elle sera disponible en 2023 :

Le cinquième épisode de Bridging the Rift - une série YouTube détaillant le développement de la première saison - a apparemment révélé que le développement approchait de son terme. Entre-temps, en novembre 2022, le co-showrunner Christian Linke a confirmé (via Reddit) que les scripts étaient terminés, mais que certains avaient été réécrits, sur la base de leurs story-boards et du travail des acteurs vocaux.

En février, Linke en a dit plus sur le développement de la saison 2. Sur Twitter, il a demandé à ses abonnés de lui suggérer des artistes musicaux pour les chansons de la prochaine saison, sous licence bien sûr. Si l'équipe de direction d'Arcane est à la recherche de musique à inclure dans des scènes spécifiques, cela signifie que le développement de la série est sur le point de s'achever.

Alors, quand la saison 2 d'Arcane arrivera-t-elle ? Pas avant la fin de l'année 2023 au plus tôt, selon nous. Il y a encore beaucoup de travail à faire d'après ce que l'on entend. Nous sommes heureux d'attendre si cela signifie que la prochaine saison d'Arcane est aussi bonne (voire meilleure) que la première.

Arcane saison 2 : L'histoire

Vi donnera d'autres coups de poing dans la deuxième saison d'Arcane. (Image credit: Netflix/Riot Games)

Cette partie contient des spoilers de la saison 1 d'Arcane.

Si vous avez vu le final de la saison 1 d'Arcane, vous savez que Jinx a lancé une fusée de cristal sur la salle du conseil de Piltover, avec de nombreux personnages principaux et secondaires piégés à l'intérieur. Jayce, Mel, Viktor, Cassandra, Hoskel, Bolbok, Shoola et Salo étaient présents lorsque la fusée a explosé.

Nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde ait survécu à l'explosion. Au minimum, nous pensons que Mel et Cassandra périront ou seront gravement blessées. Sur Reddit, les fans pensent que ce sera également le cas, certains suggérant qu'une image d'animation de la saison 2 - aperçue dans l'épisode 3 de Bridging the Rift - pourrait avoir révélé la mort de Cassandra. Il serait étrange que Riot et Fortiche gâchent cette histoire potentielle avant la sortie du jeu, mais peut-être était-ce intentionnel pour voir si quelqu'un s'en apercevrait. Le cadre ne semble pas provenir de la saison 1, donc, à moins qu'il ne s'agisse d'une scène supprimée de cette saison, il pourrait s'agir de notre premier aperçu de la saison 2 d'Arcane.

Si Mel et Cassandra meurent dans l'explosion, cela donnerait à Jayce et Caitlyn une motivation majeure pour poursuivre Jinx. Vous savez, étant donné qu'elles sont respectivement la partenaire de Jayce et la mère de Caitlyn. Cela pourrait amener Jayce à revenir sur sa promesse de donner à Zaun son indépendance vis-à-vis de Piltover, surtout maintenant que Jinx - une citoyenne de Zaun - a provoqué l'attentat.

De plus, Caitlyn pourrait vouloir se venger si sa mère a été blessée ou tuée, ce qui la mettrait en porte-à-faux avec Vi, dont Caitlyn est proche. Cette dernière étant la sœur de Jinx, Vi se retrouvera probablement dans une situation difficile : aider Caitlyn et Jayce à traduire sa sœur en justice, ou essayer de sauver Jinx d'elle-même. Cette dernière option la mettrait en conflit avec ses deux consœurs, ce qui signifie que Vi devra faire preuve d'une grande réflexion si nous avons raison sur tous les points évoqués ci-dessus.

Ce n'est pas la seule chose qui pourrait diviser Caitlyn et Vi une fois de plus. Répondant à un fan sur Twitter qui demandait si Caitlyn savait que Vi et sa bande avaient fait exploser le laboratoire de Jayce dans la première partie de la saison 1, la scénariste d'Arcane, Amanda Overton, a révélé que ce n'était pas le cas. Caitlyn apprendra-t-elle la vérité dans la saison 2 ? Faites vos paris dès maintenant.

S'exprimant lors des BAFTAs 2022 (selon The Digital Fix), le showrunner Alex Yee a déclaré que les fans "seront heureux" de la progression de la relation entre Caitlyn et Vi, dans les deux cas, ajoutant : "La façon dont nous voulions dérouler cette histoire a toujours été déterminée. Ce que vous verrez dans la saison 2 fera partie de l'image globale que nous avons depuis le début".

Attendez-vous également à ce que la guerre qui se prépare entre Piltover et Zaun occupe le devant de la scène dans la saison 2 d'Arcane. Les tensions couvaient déjà entre les deux nations lors de la dernière saison, et nous ne serions donc pas surpris qu'un véritable conflit éclate à la suite des actions de Jinx. Lors d'un AMA sur Reddit, le co-créateur Christian Linke a résumé la trame narrative de cette saison par le mot "guerre", il semblerait donc que nous soyons dans le vrai. D'après Linke, cela inclura une nouvelle confrontation entre Jinx et Ekko.

De plus, Yee a annoncé (via Netflix Queue) comment les lignes de combat ont été tracées pour le prochain chapitre, en disant : "Nous avons terminé la saison 1 en éloignant le plus possible les personnages de la série les uns des autres. L'essentiel de la saison 2 consistera à trouver une solution à ce puzzle, dont toutes les pièces ont été divisées et jetées aux quatre vents".

Nous nous attendons également à voir Heimerdinger et Ekko collaborer davantage pour aider la ville souterraine dans la saison 2 d'Arcane. Après avoir été exclu du conseil de Piltover dans l'épisode 7, Heimerdinger a rencontré Ekko blessée dans les rues de Zaun dans l'épisode 8. Les deux hommes se sont rapprochés grâce à leur affinité commune pour la technologie et, après que Heimerdinger ait aidé Ekko à rentrer chez lui, ils ont décidé de travailler ensemble pour soulager les souffrances de Zaun.

Nous verrons également si Viktor se perdra complètement dans ses recherches sur Hextech. Il a déjà assassiné par inadvertance son ami d'enfance Sky à cause de ses études sur l'Hexcore, et il semble qu'il suivra un chemin plus sombre au cours de la deuxième saison de la série. Si l'on se fie à l'histoire de League of Legends (LoL), Viktor pourrait utiliser Hextech pour améliorer son corps par voie cybernétique et devenir le champion que les fans inconditionnels de LoL connaissent.

Il pourrait également y avoir de la place pour des séquences de flash-back impliquant des personnages décédés. En réponse à la question d'un fan de Reddit qui voulait savoir si l'on verrait l'amitié entre Silco et Vander avant la trahison, Linke a répondu "oui, en effet". Pour l'instant, on ne sait pas si cela fera partie de la saison 2 d'Arcane ou d'un prochain volet.

En ce qui concerne la prochaine saison, Linke a expliqué à la chaîne YouTube de "Academy of Interactive Arts and Science" à quoi nous pouvons nous attendre en ce qui concerne le parcours des différents personnages : "La saison 2 a toujours été cette étape qui nous a fait penser "emmenons-les plus loin et explorons le coin de leur psyché et de leurs identités que nous n'avons pas encore vu". Le défi était d'aller là où ils ne sont jamais allés. Je suis ravi de ce que nous faisons à ce sujet. J'espère aussi que tous les joueurs de League of Legends seront fiers et que tous les amateurs d'animation ou de fantasy seront enthousiasmés par nos personnages.

Afin de susciter de l'enthousiasme pour la saison 2 (non pas qu'elle en ait besoin), Kevin Alejandro, qui interprète Jayce, a déclaré que les fans seraient "sur le fil du rasoir" (selon Buzzfeed), en ajoutant : "Vous serez en conflit d'une manière telle que je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Comme si vos émotions allaient vous sortir de la tête et que vous alliez vous dire 'Oh mon dieu!'. C'est comme ça que vous allez terminer la saison 2. C'est tellement bien !"

Cependant, la saison 2 d'Arcane pourrait marquer la fin de notre exploration de cette région de Runeterra, le monde dans lequel se déroule la série. Dans l'épisode 5 de Bridging the Rift, Brandon Beck, cofondateur de Riot Games, a confirmé que l'équipe créative de la série chercherait à explorer d'autres régions de Runeterra et à introduire de nouveaux héros de LoL dans les saisons suivantes. De nombreux fans ont compris que l'histoire de Vi et Jinx se terminerait avec la deuxième saison d'Arcane. En l'absence de précisions de la part de Riot, cette rumeur continuera de courir pendant un certain temps encore.

Arcane saison 2 : casting

Qui reviendra dans la saison 2 d'Arcane ? (Image credit: Netflix)

Seuls trois personnages de la saison 2 d'Arcane ont été confirmés jusqu'à présent :

Vi : Hailee Steinfeld

Jinx : Ella Purnell

Caitlyn : Katie Leung

Si vous avez regardé la vidéo d'annonce de la saison 2 dans notre section date de sortie, vous aurez entendu les voix du trio. Étant donné qu'ils ont assisté au final explosif de la saison 1, ils étaient à l'abri de l'attaque de Jinx.

Pour savoir qui d'autre reviendra, il faut savoir qui survivra à l'attaque de la salle du conseil de Piltover. Nous pensons que Mel et/ou Cassandra pourraient être des victimes de l'attaque de Jinx, tandis que n'importe quel autre membre du conseil pourrait mourir ou être gravement blessé. Nous pensons que Jayce survivra, car il a un rôle plus important à jouer et il cherchera à se venger de Jinx.

De plus, Ekko et Heimerdinger devraient être de retour. Le duo n'a pas participé à l'attaque de la chambre du conseil, ils reviendront donc et nous verrons comment leurs personnages évolueront dans la deuxième saison d'Arcane. Viktor fera son apparition, même s'il se trouvait dans la salle du conseil au moment de l'attaque de Jinx.

Il est probable que de nouveaux visages apparaissent également dans la saison 2 d'Arcane. Il y a eu beaucoup de morts dans la première saison de la série - Silco, Vander et Marcus pour n'en citer que trois - et il faudra donc de nouveaux personnages secondaires pour combler le vide. Nous n'avons aucune idée de qui pourrait apparaître, mais il y a beaucoup de héros et de méchants de LoL que Riot, Netflix et Fortiche peuvent tirer de l'univers de la franchise de jeu et utiliser pour la série animée.

Arcane saison 2 : Bridging the Rift

Bridging the Rift détaille le long développement de la saison 1 d'Arcane. (Image credit: Netflix/Riot Games)

Pour permettre aux fans de patienter jusqu'à la saison 2 d'Arcane, Riot Games a publié fin 2022 une série YouTube - Bridging the Rift - qui explore le long développement de la première saison :

Bande-annonce de la saison 2 d'Arcane : est-ce qu'elle existe ?

Caitlyn et Jayce pourraient se retrouver dans la saison 2 d'Arcane. (Image credit: Netflix)

Non pas encore, et il faudra attendre un certain temps avant d'avoir cette suite. Nous mettrons à jour cette section lorsqu'elle sera disponible.

Arcane aura-t-elle d'autres saisons ?

Ekko pourrait avoir un rôle important à jouer dans la deuxième saison d'Arcane. (Image credit: Netflix)

Dans l'épisode 2 de Bridging the Rift, le PDG de Riot, Nicolo Laurent, a révélé qu'il avait dit au co-showrunner Christian Linke que l'équipe exécutive de Riot avait donné son accord pour "plusieurs saisons". Nicolo Laurent l'avait déjà suggéré dans un billet de blog de Riot Games, en écrivant "il y aura une saison 2 (+ ?) d'Arcane".

Bien sûr, le termes "plusieurs saisons" pourrait théoriquement signifier les saisons 1 et 2 d'Arcane. Cependant, il serait étrange d'utiliser le mot "multiple" pour décrire deux saisons alors que "quelques" aurait suffi, nous sommes donc convaincus qu'il y aura plus de deux saisons.

Compte tenu de sa popularité, il est facile de comprendre pourquoi c'est le cas. La saison 1 d'Arcane est notée à 100 % par les critiques sur le site Rotten Tomatoes, et à 96 % par le public sur la base de plus de 5 000 critiques.

De plus, il reste encore beaucoup d'histoires à raconter, d'arcs de personnages à boucler et de nouveaux individus et champions à introduire. Arcane ne sera donc jamais à court d'idées, que ce soit du point de vue de l'intrigue ou du développement des personnages. Nous sommes également de grands fans des visuels de Fortiche pour la série animée, nous serions donc ravis de voir de nombreuses autres saisons.