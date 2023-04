Apple CarPlay et Android Auto risquent de se faire éjecter des voitures

Le bal a ainsi été ouvert par General Motors, qui vient d’annoncer la fin d’Apple CarPlay et d’Android Auto à bord de ses futurs véhicules électriques. Cette annonce ne concerne pas, toutefois, les véhicules thermiques de la marque. Pourtant, ces deux applications sont très appréciées des conducteurs. Mais les constructeurs semblent vouloir préférer leurs propres systèmes intégrés, leur permettant de garder le contrôle…

En effet, l'utilisation d’un logiciel tiers rend les fabricants dépendants des décisions prises par les deux géants du numérique, Google et Apple. De plus, les constructeurs ayant investi beaucoup d’argent dans leurs propres technologues, il parait normal que ceux-ci veuillent mettre en avant leurs créations.

Apple CarPlay et Android Auto : les fabricants veulent garder le contrôle

RJ Scaringe, PDG de Rivian, indique ainsi : "Beaucoup de choses que nous faisons, qu'il s'agisse de musique ou de cartographie, nous devons nous assurer que nous nous intégrons dans les meilleures plateformes de leur catégorie [...] Mais en contrôlant le système, cela nous permet d'être l'arbitre, ou le chef cuisinier, en termes d'expérience que vous obtenez plutôt que de céder le contrôle de ce que nous pensons être l'une des parties les plus importantes de l'expérience.”

De plus, les systèmes d'exploitation propriétaires sont conçus et mis à jour en tenant compte des caractéristiques du véhicule en question, ce qui n'est pas le cas des applications d'Apple et d'Android. En revanche, celles-ci offrent tout ce que la plupart des conducteurs souhaitent (musique, navigation et appels téléphoniques), tout en décourageant les conducteurs d'utiliser les systèmes du fabricant.

Ce simple fait contrarie fortement les constructeurs. En effet, ceux-ci perdent là un moyen de faire payer diverses options, quand les géants du numérique proposent déjà un service performant et, qui plus est, totalement gratuit. D’ailleurs, Tesla ne propose déjà pas Apple CarPlay et Android Auto dans ses véhicules, bien qu’il soit possible de jouer à des jeux Steam à bord des voitures d’Elon Musk.

