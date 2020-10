Amazon veut transformer votre main en carte bleue

Vous avez passé tous vos achats en caisse avant de vous rendre compte de l’absence de votre carte de paiement (ou d’un chéquier) ? Plus embêtant encore, vous ne vous rappelez plus de votre code confidentiel ? Ce genre de tracas pourrait disparaître dans un avenir très proche grâce à Amazon One.

Le géant du e-commerce vient en effet de présenter cette nouvelle technologie de numérisation des données palmaires qui, selon lui, peut offrir un moyen de paiement plus rapide et plus sûr dans n’importe quelle boutique physique.

Les bornes Amazon One sont capables de cartographier dans le moindre détail votre paume, via un scan des veines. Cette « signature de paume » se veut qui plus est super sécurisée, vous évitant la moindre opposition - incontournable en cas de perte ou de vol de votre carte.

Plus qu’un moyen de paiement

La technologie Amazon One sera d'abord utilisée dans les magasins Go de la société à Seattle, et devrait être déployé dans d'autres boutiques outre-Atlantique, dans les prochains mois. L'entreprise déclare être en discussion avec « plusieurs clients potentiels » pour d'autres lancements à l'avenir.

Les clients peuvent dès à présent essayer le nouveau système, qui ne nécessite aucun compte Amazon pour l'activer. Toute personne souhaitant s'inscrire doit saisir une carte de paiement depuis une borne Amazon One, puis suivre les instructions à l'écran pour lier son empreinte palmaire.

Amazon envisage cette plateforme comme une option alternative à votre carte de paiement mais aussi à vos cartes de fidélité, les bornes Amazon One offrant des points à cumuler après chaque achat. A terme, la société souhaiterait aussi introduire ses bornes dans les entreprises et les institutions publiques, comme appareil de pointage ou de vérification d’identité.

Le scan palmaire existe depuis un certain temps, Fujitsu dispose d’ailleurs actuellement de plusieurs générations de scanners. Cette technologie est considérée comme aussi sûre que d'autres contrôles biométriques tels que le scanner rétinien ou digital, car les veines d'une personne sont très difficiles à falsifier.

Amazon a ajouté que les scans de paume sont cryptés et sauvegardés en toute sécurité dans le Cloud. Plutôt que d'être stockés dans les bases de données internes des boutiques individuelles, les clients pouvant ici supprimer leurs données s'ils le souhaitent.