Amazon devance Apple et présente les prochains écouteurs Beats

Les Beats Studio Buds , et Beats Fits pro , écouteurs sans fil, ont vu le jour il y a plusieurs années déjà. Mais Apple se prépare à mettre à jour ceux-ci, en proposant bientôt les Beats Studio Buds +. Amazon vient ainsi de publier bon nombre de spécifications techniques. On peut voir que ceux-ci bénéficieront d’une annulation active du bruit plus puissante que les Studio Buds originaux, ainsi qu’un meilleur système de ventilation.

Toutefois, peu de changements concernant l’esthétique. En effet, les écouteurs et l'étui ont un design très similaire à celui de la paire originale. Toutefois, ceux-ci coûteront légèrement plus cher que leurs prédécesseurs. En effet, leur prix serait de 169,95 $, soit 20 $ de plus que les Beats Studio Buds. Amazon mentionne une autonomie totale de 36 heures, ainsi que des microphones plus grands, qui pourraient théoriquement améliorer la qualité des appels vocaux. Les Studio Buds Plus seront également disponibles en blanc ou en noir.

Beats Studio Buds + : version bon marché des AirPods d’Apple

De plus, comme pour la première paire, ces écouteurs sont commercialisés indifféremment pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android. En effet, les Beats Studio Buds + ne contiennent pas de puce Apple comme les AirPods, les AirPods Pro de deuxième génération ou encore les Beats Fit Pro, plus haut de gamme. Néanmoins, ceux-ci offrent certaines fonctionnalités identiques, telles que Siri mains libres, Find My integration, et d’autres. La date de sortie officielle serait le 18 mai prochain.

Les Beats Studio Buds sont des écouteurs sans fil conçus par Beats, une filiale d'Apple. Ils ont été lancés en juin 2021 et sont considérés comme les écouteurs “true wireless” les plus abordables de la marque. Les écouteurs sont également équipés de la puce H1 d'Apple pour une connectivité rapide et fiable à des appareils iOS et Android. Les commandes tactiles sur les écouteurs permettent de contrôler la musique ainsi que les appels.