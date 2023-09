Test Dyson V15s Detect Submarine : que faut-il attendre de ce premier aspirateur-serpillière ?

Le Dyson V15s Detect Submarine est peut-être difficile à prononcer à haute voix, mais c'est un outil pratique pour aspirer et passer la serpillière sur vos sols. Oui, Dyson propose enfin un aspirateur à franges ! La nouvelle tête à rouleau humide du Submarine a été conçue pour traiter les salissures sèches et humides, et elle le fait très bien. Cependant, ce modèle présente un défaut : le réservoir d'eau sale n'est pas totalement étanche et des éclaboussures peuvent se produire. De plus, lorsque le rouleau est saturé de saletés, il peut laisser des traces sur les bords si vous vous accordez une pause. Si Dyson parvient à résoudre ces problèmes, la prochaine version du Submarine sera un formidable outil de nettoyage.

Dyson V15s Detect Submarine : test de deux minutes

Le Dyson V15s Detect Submarine (essayez de dire cela rapidement plusieurs fois !) est le premier aspirateur à franges de la marque. Il ne s'agit pas seulement d'un appareil spécialisé dans les sols durs, puisqu'il est équipé d'une tête de nettoyage Digital Motorbar améliorée, conçue pour s'attaquer aux tapis. La brosse Fluffy Optic - présentée pour la première fois sous le nom de Laser Fluffy dans le Dyson V15 Detect - a également été améliorée avec une lumière LED à la place du laser, ce qui offre un faisceau plus lumineux et plus large pour éclairer plus d'espace au sol. Cette dernière tête de nettoyage pour sols durs n'est cependant livrée qu'avec le V15s Detect Submarine Complete (oh, ce nom est fatigant !), qui est le modèle que Dyson nous a envoyé pour cet article.

Il est important de noter qu'il existe des différences physiques entre le V15s Detect Submarine et le modèle Complete - le premier est basé sur le Dyson V15 Detect original sorti en 2021, tandis que le second est basé sur le Dyson Gen5detect de 2022 et est livré avec le dispositif de nettoyage intégré.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, la vedette est la toute nouvelle tête à rouleau humide Submarine qui a été conçue pour traiter les liquides humides et secs. Qu'il s'agisse d'un déversement de nourriture épais et presque sec, d'empreintes de bottes boueuses ou d'une simple tâche sur vos sols durs, le Submarine peut tout gérer et passe très bien la serpillière. Cela dit, il souffre d'un défaut de conception qui le rend un peu difficile à recommander tel quel - le réservoir d'eau sale n'est pas complètement étanche et, lorsqu'il se remplit, il peut se déverser. L'écran LED de la poignée n'affiche que le niveau d'eau propre, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de savoir combien d'eau sale s'accumule.

En outre, lorsque le rouleau mouillé continue à nettoyer, il peut à un moment donné commencer à laisser des traces sales, en particulier lorsque vous avez fait une pause à un endroit. Tant que vous continuez à avancer, tout va bien. Mais lorsque vous vous arrêtez pour retirer la tête de nettoyage du Submarine afin de la laver, non seulement le rouleau saturé laisse des traces, mais de l'eau sale s'écoule également, ce que même le bac d'égouttage - oui, Dyson en a inclus un - ne peut empêcher.

Si vous parvenez à éviter les éclaboussures - ce que nous n'avons pas réussi à faire pendant les quelques semaines où nous avons testé le V15s Detect Submarine - le nouvel aspirateur-serpillière sans fil de Dyson est un excellent nettoyeur. En fait, ses compétences en matière de nettoyage sont excellentes ! Si Dyson parvient à corriger ce défaut de conception de la tête du Submarine pour éviter les déversements d'eau sale, la prochaine version de l'appareil figurera certainement dans la liste des meilleurs aspirateurs établie par TechRadar.

Une autre chose que nous apprécions dans le V15s Detect Submarine, c'est que Dyson est revenu à une batterie de 60 minutes, ce qui signifie qu'il n'est pas aussi lourd que le Dyson Gen5detect, ce qui le rend beaucoup plus facile à manœuvrer - comme le V15 Detect. Cependant, le balai aspirateur intégré que nous avons vu pour la première fois sur le Gen5detect est présent et ne fonctionne pas aussi bien que celui qui est fourni séparément avec le modèle de base du V15 Detect Submarine ou avec les anciens modèles Dyson. Sa longueur est trop courte pour s'infiltrer dans les coins et recoins, et il ne crée pas une aussi bonne étanchéité que l'accessoire séparé, de sorte qu'il aspire à peine ce qui se trouve le long des plinthes.

Malgré ses défauts, il nous est difficile de ne pas recommander le V15s Detect Submarine aux fans de Dyson - il aspire et passe la serpillière de manière très efficace - et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un Dyson à double fonctionnalité, il est également proposé à un prix plutôt avantageux.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson V15s Detect Submarine : prix et disponibilité

Annoncé en juillet 2023

Actuellement disponible sur le site Dyson à 949 €

Dyson teste ses produits en les lançant d'abord sur des marchés spécifiques avant de les commercialiser ailleurs. Par exemple, le Dyson Airstrait n'est sorti aux États-Unis qu'en mai 2023 (il n'est pas encore vendu ailleurs), tandis que l'aspirateur robot appelé Dyson 360 Vis Nav est encore bloqué en Australie avant d'être lancé ailleurs.

Le Dyson V15s Detect Submarine est désormais disponible sur le site officiel de la marque au prix de 949 euros, à la Fnac ou chez d'autres revendeurs.

L'option Complete dispose de la brosse Fluffy Optic améliorée pour les sols durs, que nous préférons de loin au Laser Fluffy d'origine. Cependant, l'option Complete est exclusive au Dyson Store.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson V15s Detect Submarine : caractéristiques techniques

Les spécifications ci-dessous concernent le modèle du Dyson V15s Detect Submarine Complete.

Swipe to scroll horizontally Prix : à partir de 949 euros Volume de la poubelle : 0.77L Puissance d'aspiration : Jusqu'à 240AW Modes de vitesse : 3 + une serpillière Filtration : Système de filtration HEPA pour l'ensemble de la machine Batterie : Jusqu'à 60 minutes sans perte de luminosité Temps de charge : 4,5 heures Poids : 3,8 kg (pour le modèle Complete) Hauteur de la machine : 126cm Nombre total d'outils : 5 + Dok Multi et bac d'égouttage gratuits

Dyson V15s Detect Submarine : design

Retour de la gâchette électrique

Outil de nettoyage intégré dans le modèle Complete ; accessoire séparé dans le modèle de base

Nouvelle tête à rouleau humide Submarine pour le nettoyage à la serpillière

Si vous regardez le manche du V15s Detect Submarine, on vous pardonnera de penser qu'il s'agit simplement du V15 Detect. Et si vous voyez le V15s Detect Submarine Complete, à première vue il peut ressembler au Gen5detect car vous pouvez voir le bouton rouge pour libérer l'outil de nettoyage intégré, mais ensuite vous verrez la gâchette d'alimentation sur la machine plus récente qui avait été remplacée par un bouton sur le modèle 2022. Cela nous attriste : nous avions poussé un soupir de soulagement en pensant qu'il n'était plus nécessaire d'appuyer sur une gâchette pour faire fonctionner un Dyson... Et bien, c'est raté. Ce n'est pas une plainte majeure, c'est juste quelque chose que nos bras auraient préféré, et nous ne sommes pas les seuls à le penser.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Hormis la ressemblance avec les modèles précédents, c'est la nouvelle tête de balayage qui se distingue ici. Il a fallu du temps à Dyson pour en arriver là, mais elle rivalise enfin avec des appareils comme le Samsung Bespoke Jet et le LG CordZero A9 Kompressor Aqua. Avec l'esthétique typique de Dyson, la nouvelle tête à rouleau humide Submarine présente des lignes épurées, un rouleau en velours, une petite "bouteille" d'eau propre (oui, elle ressemble à une bouteille d'eau) et, quelque part derrière tout cela, un petit compartiment pour recueillir l'eau sale de la serpillière.

C'est là que quelqu'un chez Dyson n'a pas bien réfléchi, car le compartiment n'est pas bien étanche. Cela signifie qu'une fois que vous avez fini de passer la serpillière et que vous voulez retirer la tête pour la nettoyer, vous ferez couler de l'eau sur le sol. Le seul moyen que nous ayons trouvé pour éviter cela est de s'assurer que le bac d'égouttage - un bac en plastique gris qui s'insère sous la tête du Submarine - est placé près de l'évier où vous allez nettoyer la tête avant de commencer à passer la serpillière. Dès que vous avez terminé, placez le bac d'égouttage sous la tête et détachez-le. Cette méthode n'est cependant pas infaillible et il se peut que vous ayez à nouveau besoin de la tête pour éponger l'éclaboussure que vous venez de créer.

Au vu de sa taille, nous pensions que le rouleau Submarine serait lourd, mais ce n'est étonnamment pas le cas. Même rempli d'eau, le mouvement du rouleau emporte le manche vers l'avant dès que vous appuyez sur la gâchette d'alimentation, de sorte qu'il est très facile de le déplacer sur un sol dur.

L'entretien du Submarine est facile car le rouleau de velours se détache et est entièrement lavable, et vous pouvez rincer l'ensemble de la tête de nettoyage - appuyez sur un bouton rouge marqué et les deux parties se séparent en glissant.

Si vous optez pour le modèle complet, vous recevrez également une version actualisée avec la brosse optique Fluffy. Au lieu de la lumière laser d'origine assez superflue dans le V15 Detect, il y a maintenant une lumière LED qui fonctionne beaucoup mieux. Comme nous l'avons dit plus haut, le faisceau de lumière est désormais plus large et plus lumineux, ce qui vous permet de le voir dans n'importe quelle condition d'éclairage ambiant et de voir une plus grande partie du sol pour vous permettre de nettoyer plus efficacement.

Alors que la barre motorisée numérique du modèle de base du Submarine est identique à celle du V15 Detect, celle du modèle Complet a été quelque peu modernisée pour s'harmoniser avec l'esthétique dorée de la manette - le rouleau intérieur est également doré.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le kit de nettoyage intégré du Gen5detect est ici et, bien qu'il soit utile, nous le préférons en tant qu'accessoire séparé. En effet, la version intégrée doit s'insérer dans le tube de la poignée, ce qui la rend trop courte et l'ouverture trop ronde et trop large. La découpe de l'ouverture est trop inclinée, de sorte que vous ne créez pas nécessairement un joint lorsque vous passez l'aspirateur dans un coin ou le long d'une plinthe, et que la poussière n'est pas aspirée. Avec l'accessoire séparé, fourni avec le modèle de base du Submarine, l'ouverture fine est plus efficace et il peut être fixé à l'extrémité du tube, ce qui vous donne une plus grande portée.

Image 1 of 4 (Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar) (Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar) (Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar) (Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Une autre chose dont nous devons parler à propos de l'ensemble Complet est le Dok Multi gratuit. Il n'est pas fréquent que Dyson inclue une station d'accueil autonome pour ses aspirateurs sans fil et elle est limitée à des modèles exclusifs, comme c'est le cas ici. Cependant, la station d'accueil est loin de correspondre à ce que nous attendons de Dyson. Le plastique semble fragile, les pièces ne sont pas faciles à assembler et on a l'impression qu'elles vont se casser si nous exerçons une trop grande force, et le plastique blanc s'accorde très mal avec le reste de l'esthétique des couleurs de Dyson. De plus, si vous achetez le Free Dok Multi, vous ne pouvez pas l'accrocher dans un coin ou contre un mur. Il n'y a qu'un seul endroit pour accrocher l'un des trois grands accessoires fournis avec l'appareil, de sorte qu'au moins l'un d'entre eux sera suspendu aux fentes latérales, et vous devrez tenir compte de sa longueur. L'espace occupé par le Free Dok Multi est donc plus important que ne le laisse supposer son allure élancée.

Tout le reste est hérité des autres aspirateurs sans fil Dyson : le filtre HEPA situé sur le dessus est lavable, tout comme les rouleaux du Submarine et du Fluffy Optics. En fait, tout le rouleau humide du Submarine est lavable. Le nettoyage du bac est le même qu'auparavant, bien qu'il faille toujours faire attention aux cheveux qui s'emmêlent autour du cylindre métallique intérieur du bac - ils peuvent être difficiles à enlever et, comme par le passé, ce n'est pas la méthode de nettoyage la plus hygiénique, comme Dyson voudrait nous le faire croire.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

L'écran LED est le même que celui du V15 Detect, avec la représentation graphique de la poussière et de la saleté sous la forme d'un graphique vertical (par opposition au graphique horizontal du Gen5detect). Lorsque l'outil Submarine est connecté, il affiche le pourcentage d'eau propre disponible. Un bouton situé sous l'écran permet de changer de mode d'alimentation.

Contrairement au Gen5detect et au V15 Detect, nous trouvons que le V15s Detect Submarine est beaucoup plus facile à déplacer, quelle que soit la tête de nettoyage utilisée. Selon la fiche technique de Dyson, le modèle Complet pèse 3,8 kg, contre 3,1 kg pour le V15 Detect et 3,5 kg pour le Gen5detect. Nous pensons que c'est une erreur, car il semble plus léger que le V15 Detect dans la main, et le rouleau Submarine le rend super facile à traîner sur le sol. Nous avons essayé de mesurer nous-mêmes l'appareil sur une balance, et nous arrivons à un peu moins de 3 kg, ce qui ne peut pas être correct non plus.

Design : 4 / 5

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson V15s Detect Submarine : performances

Excellentes capacités de nettoyage

Des déversements d'eau sale peuvent se produire et peuvent être nettoyés avec le V15 Detect Submarine.

Mêmes prouesses d'aspiration que le V15 Detect

Si l'on considère que le V15s Detect Submarine est le premier aspirateur-balai de Dyson, nous pouvons dire que l'entreprise s'est bien débrouillée. Les capacités d'aspiration de l'appareil sont, comme auparavant, très bonnes. Les performances d'aspiration sont les mêmes que celles du V15 Detect, mais elles sont plus silencieuses. Les moquettes sont donc bien traitées, tout comme les sols durs. L'aspiration dynamique que nous avons vue sur les derniers modèles Dyson est présente, de sorte que la plupart des utilisateurs n'auront qu'à laisser l'appareil en mode Auto pour qu'il fasse son travail et, comme précédemment, nous pensons toujours que la barre motorisée numérique est l'outil idéal pour tous les types de sols. Cependant, si vous avez surtout de la poussière fine chez vous et que vous n'avez pas d'animaux domestiques, la brosse Fluffy Optic livrée avec le modèle Complet est bon.

Parlons donc plus en détail du nettoyage à la serpillière. L'accessoire de nettoyage à rouleau humide Submarine est assez impressionnant lorsqu'il s'agit de nettoyer les liquides, qu'ils soient devenus secs ou sont restés humides. Pour ces derniers, cependant, vous devez vous rappeler qu'il n'y a pas d'aspiration lorsque vous utilisez le Submarine, donc vous épongez un déversement sec, vous ne passez pas l'aspirateur. Si vous devez nettoyer des céréales au petit-déjeuner, par exemple, vous pouvez éponger le lait, mais vous devrez utiliser la barre motorisée numérique une fois qu'il aura séché pour aspirer les céréales elles-mêmes. La brosse Fluffy Optic, quant à elle, ne fera qu'éparpiller les céréales séchées, car il n'y a pas assez d'espace entre le rouleau et son boîtier pour aspirer de grosses céréales comme les Cheerios. En revanche, le Submarine peut facilement absorber les petits morceaux de nourriture, comme le riz, mais vous devrez le laver soigneusement et le laisser sécher complètement avant de le réutiliser.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Vous avez traîné des chaussures boueuses dans la maison ? Le Submarine s'en chargera et fera un travail impressionnant pour nettoyer la boue - qu'elle soit sèche ou humide - et les taches sur le sol. Certaines taches de nourriture tenaces peuvent nécessiter quelques passages, mais le Submarine est parfaitement capable de s'en charger. De l'eau renversée sur le sol ? Le rouleau Submarine peut également l'éponger. Nous l'avons utilisé dans la salle de bains de notre espace de test, non seulement pour éponger le sol, mais aussi pour sécher la cabine de douche, et nous avons été très impressionnés.

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le rouleau semble ramasser un grand nombre de poussières fines que le Fluffy Optic ne voit pas et qu'il n'éclaire même pas, laissant vos sols impeccables et bien plus propres qu'un simple passage d'aspirateur. Nous nous basons sur la couleur de l'eau de la serpillière et sur la saleté du rouleau après quelques passages sur un sol déjà nettoyé à l'aspirateur.

Ce qui n'était pas si impressionnant, ce sont les déversements ultérieurs d'eau sale que nous avons eus en allant de la salle de bains à l'évier de la buanderie où nous allions laver la tête du rouleau du Submarine. Nous avons donc dû vider l'eau sale et utiliser le Submarine pour éponger les éclaboussures.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

C'est loin d'être idéal et Dyson n'y a manifestement pas réfléchi. Il n'y a aucun moyen de savoir combien d'eau de lavage se remplit dans le compartiment situé derrière le rouleau, car l'écran n'affiche que la quantité d'eau propre restante. Si c'était l'inverse, peut-être que le compartiment non fermé n'aurait pas été si gênant et que nous aurions pu vider l'eau sale après avoir passé la serpillière dans chaque pièce (ce qui, encore une fois, n'est pas l'idéal). Tout le monde ne va pas trimballer le bac d'égouttage pendant qu'il passe la serpillière ou se rappeler de le placer exactement à l'endroit où vous terminez. Et si ce défaut de conception peut sembler mineur, il finit par poser un problème plus important au consommateur final.

Il faut également garder à l'esprit que l'accessoire Submarine ne contient pas beaucoup d'eau propre. Vous ne pourrez nettoyer qu'une grande salle de séjour avant de devoir remplir la petite bouteille de la tête de nettoyage. Par conséquent, si votre maison ne comporte que des sols durs, vous devrez le remplir souvent et vider l'eau sale tout aussi fréquemment, ce qui n'est peut-être pas la solution idéale pour tout le monde.

Performances : 4 / 5

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson V15s Detect Submarine : autonomie de la batterie

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie sans perte de luminosité

Moyenne de 42 minutes avec les têtes de nettoyage motorisées

Batterie remplaçable

Avec le V15s Detect Submarine, Dyson est revenu à la batterie de 60 minutes qu'il utilise dans le V15 Detect. Nous pensons que c'est une bonne chose, car la batterie de 70 minutes utilisée dans le Gen5detect rendait l'appareil assez lourd et difficile à déplacer ou à utiliser en tant qu'appareil portatif.

Bien qu'il soit possible d'obtenir 60 minutes d'autonomie avec le V15s Detect Submarine, cela ne fonctionnera qu'avec les outils non motorisés tels que la brosse à cheveux et l'outil combiné, ou en mode Eco. Vous obtiendrez également la quasi-totalité des 60 minutes avec la tête à rouleaux Submarine, car l'aspiration est désactivée lorsqu'elle est fixée, mais vous serez à court d'eau propre bien avant de devoir recharger l'appareil.

Avec les outils motorisés, à savoir le Digital Motorhead et le Fluffy Optic, vous pouvez obtenir entre 40 et 45 minutes en mode Auto, selon la fréquence à laquelle l'aspiration dynamique entre en jeu. Si votre maison est particulièrement sale et que l'aspiration change souvent, vous pouvez obtenir moins de 40 minutes, mais vous pouvez aussi obtenir jusqu'à 50 minutes s'il n'y a pas beaucoup de poussière.

Lors de notre test, nous avons réussi à obtenir 62 minutes en mode Eco, mais nous n'avons pas été très enthousiasmés par la propreté obtenue dans ce mode. En revanche, le mode Boost est idéal pour les tapis, mais il faut s'attendre à manquer de jus au bout de 8 minutes environ.

Selon Dyson, la recharge de la batterie devrait prendre 4,5 heures, mais notre appareil d'essai est passé de 20 % à la pleine capacité en un peu plus de 3 heures.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Devrais-je acheter le Dyson V15s Detect Submarine ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin de notes du Dyson Gen5detect Caractéristiques Commentaires Évaluation Rapport qualité/prix Bien qu'il soit coûteux, vous en avez pour votre argent, puisque vous pouvez passer l'aspirateur et la serpillière pour la première fois avec un Dyson. 4 / 5 Design Il ressemble à n'importe quel autre Dyson, mais si de l'eau sale s'écoule, Dyson doit revoir la conception de la tête de nettoyage Submarine. 4 / 5 Performances Il passe bien l'aspirateur et la serpillière, mais les éclaboussures d'eau sale et les traces de rouleau mouillé sur le sol ne sont pas idéales. 4 / 5 Autonomie de la batterie Comme toujours, Dyson promet une bonne autonomie pour chacun de ses appareils et ils sont toujours exempts de perte de luminosité. 4.5 / 5

Achetez-le si...

Vous attendiez patiemment un Dyson capable d'aspirer et de passer la serpillière

Dyson a pris son temps pour fabriquer un aspirateur capable de passer la serpillière, et il a fait du bon travail. Ce n'est pas l'appareil parfait à double fonction, mais il nettoie bien, comme on peut l'attendre d'un Dyson. Attention toutefois aux déversements d'eau sale.

Vous avez principalement des sols durs qui doivent être nettoyés.

Même si nous pensons qu'il est bien placé, pour un Dyson en l'occurrence, son rapport qualité-prix augmente si vous utilisez davantage la tête à rouleau humide Submarine. Si vous n'avez pas besoin d'une serpillière, il est préférable d'opter pour le V15 Detect ou un modèle plus ancien et moins cher et d'économiser de l'argent.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez un balai vapeur

Le V15s Detect Submarine est un bon balai, mais si vous utilisez déjà un balai à vapeur, vous obtiendrez un meilleur nettoyage, plus hygiénique... sans déversement d'eau sale.

Vous recherchez un bon rapport qualité-prix

Dyson est peut-être la marque d'aspirateur la plus populaire sur le marché, mais vous pouvez trouver des aspirateurs moins chers. Le Bespoke Jet de Samsung coûte des centaines d'euros de moins ou, si vous n'avez que des sols durs à la maison, un appareil comme le Roborock Dyad Pro serait une meilleure option.

À considérer également

Si vous n'êtes pas convaincu par le Dyson V15s Detect Submarine, jetez un coup d'œil aux alternatives ci-dessous, qui sont de solides concurrents.

Swipe to scroll horizontally Dyson V15s Detect Submarine Samsung Bespoke Jet Dyson V15 Detect Roborock Dyad Pro Prix : 949 € 1 349 € 799 € 499 € Volume du bac/réservoir 0.77L 0.5L 0.77L 900mL CWT, 770mL DWT Nombre de vitesses 3 4 3 3 Puissance d'aspiration 240 AW 210 AW 230 AW 325 AW Batterie jusqu'à 60 minutes jusqu'à 120 minutes jusqu'à 60 minutes jusqu'à 43 minutes Poids 3.8kg (Complete model) 2.7kg 3.1kg 4.8kg

Samsung Bespoke Jet

À l'aspiration maximale, nous pensons que le Samsung Bespoke Jet peut surpasser n'importe quel Dyson. Et il peut aussi passer la serpillière. Il est également livré avec plusieurs accessoires, dont une station de vidange automatique qui aspire toute la poussière et la saleté, y compris les cheveux, en quelques secondes. Bien sûr, le remplacement des sacs à poussière représente un coût permanent, mais l'ensemble de l'appareil coûte beaucoup moins cher que le V15 Detect Submarine. Deux batteries sont également fournies dans la boîte et nous pensons personnellement qu'il est plus beau qu'un Dyson. Pour en savoir plus, lisez notre test complet du Samsung Bespoke Jet (en anglais)

Dyson V15 Detect Absolute

Si vous n'avez pas besoin d'un accessoire pour la serpillière mais que vous voulez quand même ce que nous considérons comme le meilleur Dyson, alors pensez au V15 Detect Absolute. Il est livré avec tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour un tapis ou des sols durs, sans la serpillière bien sûr, ainsi qu'une excellente aspiration. Pour plus de détails, lisez notre test approfondi du Dyson V15 Detect (en anglais)

Roborock Dyad Pro

Pour un peu plus de la moitié du prix, vous pouvez obtenir un aspirateur-serpillière spécialisé dans les sols durs. Avec une meilleure aspiration que l'une ou l'autre des alternatives listées ici, et d'excellentes capacités de nettoyage, le Roborock Dyad Pro aspire et passe la serpillière en même temps, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Il s'agit toutefois d'une machine lourde, mais qui mérite d'être prise en considération si vous avez principalement des sols durs à la maison. Pour plus d'informations, lisez notre avis complet sur le Roborock Dyad Pro (en anglais)

Utilisé jusqu'à trois fois par semaine comme aspirateur principal

Déversé des céréales laiteuses, de l'eau et des sauces sur le sol pour tester les capacités de nettoyage.

Éviter d'utiliser des détergents

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Nous avons utilisé le Dyson V15s Detect Submarine deux à trois fois par semaine pendant quatre semaines comme aspirateur principal, tout en faisant fonctionner le Dyson V15 Detect afin de comparer l'aspiration pendant l'utilisation de l'aspirateur. Nous avons laissé les cheveux et la poussière s'accumuler sur la moquette d'une pièce avant le premier test d'aspiration.

Nous avons également dispersé des grains de différentes tailles sur le sol pour tester l'aspiration, notamment du sucre, du riz, des Cheerios et des perles de tapioca. Nous avons ensuite utilisé la Digital Motorbar et le Fluffy Optic pour passer l'aspirateur afin de déterminer lequel des deux est le plus performant sur ce type de débris.

Pour tester les prouesses de la serpillière, nous avons versé des céréales et du lait sur le sol, puis nous les avons laissés sécher. Nous avons d'abord aspiré les céréales, puis nous avons utilisé la tête de rouleau humide du Submarine pour éponger le lait séché et collant. Nous avons également versé de l'eau sur une partie du sol pour voir si la partie séchait bien. Des empreintes de chaussures poussiéreuses et de la nourriture séchée sur le sol ont également été nettoyées au cours de différents tests.

[Première révision en août 2023]