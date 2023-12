Garmin pourrait rafraîchir certaines de ses montres connectées les plus performantes en 2024

Garmin a lancé de nombreux appareils en 2023 - voir notre guide des meilleures montres Garmin pour une multitude d'exemples - et il semblerait que l'entreprise ne ralentira pas le rythme au cours des 12 prochains mois non plus.

Selon The5kRunner et Fitness Tracker Test (via Notebookcheck), le nombre de smartwatches, de compteurs de vélo et d'autres accessoires que Garmin lancera en 2024 pourrait atteindre deux chiffres. Les sites ci-dessus présentent une longue liste de smartwatches et d'accessoires susceptibles d'être commercialisés en 2024.

Gardez à l'esprit que l'origine de ces informations n'est pas tout à fait claire - les sites mentionnent à la fois des "suppositions farfelues" et des "informations préliminaires" - mais elles nous donnent au moins une idée de ce que vous pourriez acheter auprès de Garmin l'année prochaine.

La smartwatch la plus médiatisée de la liste est sans doute la Garmin Fenix 8, avec les modèles Fenix 8S et Fenix 8X (dont la taille est probablement différente). Il s'agit d'une série pour laquelle nous n'avons pas entendu beaucoup de fuites jusqu'à présent.

Les autres modèles mentionnés sont l'Epix 3 - qui serait probablement la Garmin Fenix 8 avec un écran AMOLED - et la Forerunner 65, la suite tant attendue de la Garmin Forerunner 55 d'entrée de gamme.

Plus que des smartwatches

Les fans de la gamme Epix de montres intelligentes phares seront ravis de voir que la Garmin Epix 3 est également mentionnée dans la liste 2024. Comme vous pouvez le constater dans notre test de la Garmin Epix 2, il s'agit d'une montre intelligente et magnifique (et chère) à porter au poignet.

Les rapports suggèrent également que la Forerunner 165, l'Instinct 3, la Venu SQ 3 et la Lily 2 pourraient également faire leur apparition au cours des 12 prochains mois. Cela fait beaucoup d'appareils à différents niveaux de prix.

Les cardiofréquencemètres et les nouveaux compteurs de vélo - notamment le Edge 140, le Edge 1040 et le Edge 1050 - pourraient également faire leur apparition, selon ces informateurs. Cependant, nous n'avons pas beaucoup de détails en termes de spécifications ou de design à attendre.

Les fuites récentes que nous avons entendues dans le monde des appareils Garmin font allusion à un nouveau mode Focus pour simplifier l'application Connect, et à plus d'options de personnalisation pour les plans d'entraînement - il semblerait donc que nous ayons également des mises à jour logicielles à attendre avec impatience.