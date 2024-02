Samsung Galaxy Ring : vous risquez d'attendre un peu avant de commencer à la porter

On a eu une révélation surprise pour la Samsung Galaxy Ring lors du grand événement Unpacked le mois dernier, même si on n'a pas obtenu beaucoup de détails. Maintenant, on a quand même une idée un peu plus précise de quand ce nouveau dispositif va réellement être mis en vente.

Un cadre de Samsung, Patrick Chomet, avait précédemment indiqué à TechRadar [en anglais] que le lancement de la Galaxy Ring aurait lieu plus tard cette année, et Daniel Seung de Samsung Electronics vient de déclarer qu'une présentation complète est prévue pour le second semestre de 2024.

Enfin, c'est ce que rapporte SamMobile. La publication originale de Seung sur LinkedIn a maintenant été supprimée, donc on suppose que Samsung n'était pas réellement prêt à préciser la date de mise en vente de la Galaxy Ring avec six mois d'avance.

La publication était clairement là à un moment donné, donc on peut le prendre comme un indice sur le moment où on pourra réellement se procurer une Galaxy Ring, mais il vaut aussi garder à l'esprit que les calendriers de production sont souvent fluides – Samsung lui-même n'a peut-être pas encore décidé d'une date de lancement.

Le jeu de l'attente avec Samsung

La Galaxy Ring, c'est plus de concurrence pour l'Oura Ring (Image credit: Oura)

Le mois dernier, on nous a dit que Samsung "avançait" dans le développement du produit portable, mais que la société avait encore "beaucoup" à faire en termes de finalisation du dispositif pour son dévoilement. Cela suggère que c'est encore à plusieurs mois de distance, au moins.

D'un autre côté, des mentions de la Galaxy Ring ont déjà commencé à apparaître dans la propre application Good Lock de Samsung, donc cela nous fait penser que toutes les pièces commencent à se mettre en place pour que la bague intelligente soit réellement mise en vente.

Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les spécifications et les fonctions du dispositif. Il semble qu'un nombre sélectionné de personnes ait déjà eu un peu de temps avec, et on s'attend à un dispositif léger disponible en plusieurs tailles et couleurs.

Samsung organise habituellement un événement Unpacked vers le milieu de l'année, donc cela pourrait bien être le moment où la Galaxy Ring sera complètement lancée – peut-être aux côtés du Galaxy Z Fold 6, du Galaxy Z Flip 6, de la Galaxy Watch 7 et de la Galaxy Watch 7 Classic.