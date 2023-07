Apple veut poursuivre Epic Games en justice à cause de Fortnite

Il semblerait qu'une guerre entre géants du numérique soit en cours. Microsoft est actuellement en cours de procès contre la FTC, qui ne veut pas du rachat d'Activision-Blizzard. Ce dernier est une nouvelle fois bloqué . Microsoft vient d'ailleurs de sortir l'artillerie lourde, affirmant que Sony est sur le point de dévoiler la PS5 Slim. Pourtant, selon un dirigeant d'Activision, ce rachat pourrait être bénéfique pour les joueurs. Mais c'est cette fois au tour de l'éditeur de Fortnite, Epic Games, de se retrouver dans la tourmente.

La bataille a commencé en 2020 lorsqu'Epic Games a lancé une nouvelle mise à jour de Fortnite. Celle-ci permettait aux joueurs d'acheter de la monnaie numérique par le biais d'une fonction de paiement direct. Problème : cette initiative violait la politique d'Apple qui exigeait que tous les jeux iOS utilisent des achats in-app, via l'App Store, et donnait à Apple une part de 30 % des bénéfices.

Apple va-t-elle gagner face à Epic Games ?

En réaction, Apple a retiré Fortnite de son App Store. Ce caprice est étonnant de la part de la marque à la pomme. En effet, Fortnite était l'un des jeux les plus lucratifs de l'entreprise. En représailles, Epic Games a intenté un procès à Apple pour mettre fin à ses "actions déloyales et anticoncurrentielles", tout en demandant des dommages et intérêts.

Le procès s'est soldé par un résultat mitigé. En effet, la juge a estimé qu'Epic avait sciemment violé les règles d'Apple et que le fabricant d'iPhone n'était pas tenu de réintégrer Fortnite dans son App Store. En revanche, celle-ci a déclaré qu'Apple n'agissait pas comme un monopole, mais que la société devait permettre aux applications de fournir à leurs utilisateurs des systèmes de paiement tiers.

Mais les avocats d'Apple affirment que la décision va au-delà d'Epic Games et "dépasse l'autorité du tribunal de district en vertu de l'article III, qui limite la compétence des tribunaux fédéraux aux affaires et controverses réelles". Affaire à suivre, donc.