10 raisons de choisir Hostinger pour héberger son site web

L’un des choix les plus importants au moment de lancer son site web est de déterminer à quel hébergeur web faire confiance. Les offres sont légion, mais entre les tarifs prohibitifs et les services que l’on ne peut vas vraiment qualifier de confiance, trouver une plateforme à la fois fiable et abordable relève du défi. Avec sa proposition innovante, son infrastructure de qualité et ses prix bas, Hostinger devient un hébergeur de plus en plus populaire. Comme vous allez pouvoir le constater, les arguments en sa faveur ne manquent pas.

Hostinger n’est pas un service qui coûte cher compte tenu des prestations offertes, et vous pouvez encore réduire la facture en utilisant le code promo TECHRADAR10, qui vous octroie une réduction de 10 %.

Un rapport qualité-prix attractif

Les prestations offertes par Hostinger sont impressionnantes au regard des tarifs pratiqués par l’entreprise. Le prix d’un hébergement web débute à 2,89 euros mensuels HT, et vous pouvez obtenir jusqu’à trois mois gratuits en optant pour le plan de 48 mois.

Avec un abonnement, vous pouvez gérer jusqu’à 100 sites web et sous-domaines (jusqu’à 300 avec la formule la plus haut de gamme), disposez de 100 Go de stockage SSD NVMe (jusqu’à 200 Go), bénéficiez de certificats de sécurité SSL gratuits en illimité, d’une protection contre les attaques DDoS, d’une bande passante illimitée et de sauvegardes automatiques hebdomadaires (quotidiennes avec le plan Cloud Startup) pour protéger les données de votre site web.

Vous obtenez aussi la possibilité d’enregistrer un nom de domaine gratuitement pendant un an et de créer jusqu’à 100 adresses email et redirections sans frais supplémentaires. Enfin, vous pouvez recevoir une adresse IP dédiée si vous choisissez la formule la mieux lotie en fonctionnalités.

La migration gratuite de votre site web

Vous avez déjà un site web, mais souhaitez changer d’hébergeur ? Hostinger vous aide à réaliser la transition en toute transparence et rapidement. Transférez votre site web à l'aide de l’outil de migration automatique de site, entièrement gratuit. Vous êtes accompagné par des agents de support de Hostinger à chaque étape et votre site web sera transféré dans les 24 heures, c’est aussi simple que cela !

Un support client disponible et en français

Vous avez un doute sur le fonctionnement de Hostinger, un problème avec une option ou une difficulté dans la gestion de votre site web ? Contactez le support client, qui vous viendra en aide en moins de trois minutes. Il est disponible par chat en direct ou par email 24h/24 et 7j/7. Contrairement à d’autres services, l’assistance client de Hostinger est proposée en français pour des échanges plus fluides.

Des serveurs basés en France

Avec Hostinger, vos données sont conservées au sein de centres situés en France, que vous choisissiez une solution d'hébergement web, d’hébergement WordPress ou d’hébergement cloud. C’est vous qui décidez de l’emplacement des serveurs, sachant qu’il en existe aussi aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Lituanie, aux États-Unis, au Brésil, en Inde et à Singapour.

La création de site par intelligence artificielle

Pas besoin de savoir coder ou d’avoir une quelconque connaissance en développement web pour créer un site sur Hostinger, grâce à son créateur de sites basé sur l’IA. Cet outil permet de générer un site web à votre image et qui correspond à vos besoins en un rien de temps. Choisissez un titre, sélectionnez le type de site web que vous désirez créer et rédigez une description en décrivant votre activité pour obtenir votre site web généré sur mesure. Vous pouvez ensuite le personnaliser en utilisant l’éditeur (qui fonctionne avec de simples glisser-déposer) et les nombreux outils d’IA mis à votre disposition. Et voilà, vous avez un site web selon vos goûts en très peu d’efforts.

La création de contenu par intelligence artificielle

Hostinger a également recours à l’IA pour vous aider à entretenir votre site web. Le créateur de logo IA permet de mettre en place une identité visuelle pour votre domaine, sans devoir élaborer manuellement un logo ou passer par les services payants d’un graphiste. Avec la fonction Rédacteur IA, vous pouvez générer facilement et rapidement du contenu pour alimenter votre site web. Celui-ci ne sera donc pas vide à vos débuts, et vous pourrez publier du contenu même lorsque vous n’avez pas le temps de l’écrire vous-même. Enfin, l’IA Heatmap vous donne les clés pour analyser le comportement des visiteurs, et modifier la structure ou le contenu de votre site en fonction de ces enseignements.

Des sites optimisés pour le SEO

La concurrence est féroce sur internet, et seules quelques pages peuvent prétendre sortir du lot et être affichées parmi les premiers résultats sur les moteurs de recherche. Hostinger met à disposition de ses utilisateurs des outils de référencement efficaces pour optimiser la visibilité de son site web. La plateforme se distingue également par ses performances, avec des temps de chargement des sites ultra-rapides qui favorisent le référencement sur Google et les autres moteurs de recherche, tout en assurant une expérience utilisateur agréable.

Des outils pensés pour le commerce en ligne

Hostinger, c’est aussi des fonctionnalités e-commerce riches et intuitives. Votre site peut afficher jusqu'à 500 produits à la vente et vous disposez d’une interface spécifique pour gérer vos stocks et vos commandes. La plateforme prend aussi en charge les paiements, offrant une compatibilité avec la plupart des grands moyens de paiement : Visa, Mastercard, PayPal… Vous avez tout ce qu’il faut pour mettre en place votre boutique en ligne. Et si vous proposez des services plutôt que des produits, le système permet de gérer la prise de rendez-vous avec les clients.

Pour monétiser l’audience de votre site web, vous avez la possibilité d’afficher des publicités ciblées à vos visiteurs.

Un hébergement WordPress infogéré performant

Hostinger offre deux possibilités principales : créer un nouveau site web depuis les outils de la plateforme, ou héberger son site Wordpress par le biais du service. Dans ce second cas, Hostinger met à disposition des fonctionnalités avancées d’hébergement WordPress infogéré : installation gratuite en un clic de WordPress, accélération de WordPress grâce au cache LiteSpeed, mises à jour automatiques de WordPress, analyseur de vulnérabilités WordPress, interface en ligne de commande WP-CLI, ou encore la possibilité de gérer plusieurs sites web basés sur la même installation de Wordpress.

L’outil WordPress de test, le cache d'objets pour améliorer le temps de réponse, la sauvegarde sur demande et les outils IA de WordPress sont également inclus dans les plans Business et Startup.

Une garantie « satisfait ou remboursé »

Vous ne prenez aucun risque à essayer Hostiger, qui propose une garantie « satisfait ou remboursé » pour une durée de 30 jours. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez mettre un terme à votre abonnement et récupérer votre argent.

En tout cas, la plupart des clients sont satisfaits. Hostinger obtient d’excellents scores sur les services de notation : 4,6 / 5 sur Trustpilot, 4,8 / 5 sur Google, 4,5 / 5 sur hostadvice et 4,7 / 5 sur wpbeginner.

Cet article est une publication sponsorisée par Hostinger.